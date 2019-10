Sono stati emessi da tre distinti Comuni italiani nuovi Concorsi Pubblici, per l'assunzione di personale in qualità di istruttore educativo, coordinatore educativo e bibliotecario. I bandi, con scadenza fino al 28 novembre verranno espletati presso il Comune di Trieste (istruttore educativo), Il Comune di Brescia (coordinatore educativo) e presso il Comune di Vicenza (bibliotecario).

Assunzione per 12 posti di istruttore educativo

Il Comune di Trieste ha emanato un concorso pubblico per l'assunzione di 12 istruttori educativi a tempo pieno e indeterminato.

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica, nel sito di suddetto comune, entro il prossimo 7 novembre. Per quanto concerne i requisiti, gli interessati devono aver conseguito: un diploma in laurea in scienze della formazione primaria (indirizzo scuola materna) o un altro titolo afferente, tra cui un diploma di laurea magistrale (quinquennale). Si precisa che il testo completo del concorso è visionabile, nel sito comune.trieste.it - bandi e concorsi.

Concorso per coordinatore educativo

Il Comune di Brescia ha promosso un concorso pubblico per il reclutamento di quattro posti di coordinatore educativo, con contratto a tempo indeterminato. Oltre ai requisti generali è richiesto il possesso di una laurea triennale appartenente ad una delle seguenti classi: L-19 (Scienze dell'Educazione e della Formazione), L-24 (Scienze e Tecniche Psicologiche), L-5 (Filosofia); oppure in pedagogia o in psicologia.

Invio dell'istanza

L'istanza di partecipazione deve essere consegnata entro il giorno 28 novembre prossimo, secondo procedura telematica accessibile, nel sito: comunebrescia.iscrizioneconcorsi.it. Per ulteriori requisiti, si può reperire il testo integrale del bando, sul sito internet del Comune di Brescia.

Un posto per istruttore bibliotecario

Il Comune di Vicenza, mediante procedura concorsuale, assume un istruttore bibliotecario a tempo indeterminato.

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso di un Diploma di scuola media superiore (diploma di maturità), e che non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. I partecipanti sono tenuti a presentare la domanda esclusivamente on-line, attraverso la procedura informatica, predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza, entro il giorno 28 novembre 2019.

Si ricorda che è previsto il pagamento della tassa di € 7,75. Il bando in versione integrale è disponibile, sul sito internet: comune.vicenza.it - pubblicazioni online - concorsi pubblici.