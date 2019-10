Un bando di concorso pubblico Inps è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,IV^ serie speciale concorsi del 25 ottobre 2019. In attesa del mega concorso Inps, annunciato per il mese di novembre e che dovrebbe portare all'assunzione di circa duemila nuovi dipendenti presso le sedi Inps di tutta Italia, qualcosa comincia a muoversi per quanto riguarda le Offerte di lavoro provenienti dall'istituto previdenziale.

Il concorso in questione, per titoli ed esami, riguarda candidati laureati interessati a due posti di consulente per la protezione sociale disponibili presso la sede Inps di Bolzano.

Bando concorso pubblico Inps: requisiti e domanda

Secondo il bando di concorso pubblico pubblicato in Gazzetta Ufficiale, possono presentare domanda i cittadini italiani o di uno degli Stati membri UE in possesso della laurea magistrale, specialistica o “vecchio ordinamento” in una delle discipline elencate nell’articolo numero 2 del bando, tra le quali: Relazioni internazionali, Scienze economiche e/o finanziarie, Scienze politiche, Ingegneria gestionale, Statistica, Scienze della Pubblica Amministrazione, eccetera.

Richiesto, inoltre, il godimento dei diritti civili e politici, l’idoneità fisica all’impiego, la conoscenza delle lingue italiano e tedesco, comprovata da attestato riferito al diploma di laurea, certificato di appartenenza o aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici: italiano, tedesco o ladino.

La domanda dovrà essere presentata attraverso il modello riportato nell’allegato A del bando di concorso, quest’ultimo consultabile nella sua integrità nella sezione concorsi del sito istituzionale inps.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, da inviare a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo direzione.provinciale.bolzano@postacert.inps.gov.it oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla sede provinciale Inps di Bolzano, Piazza Domenicani 30, 39100 Bolzano.

Le domande dovranno pervenire entro la scadenza del 15 novembre. Per le domande inviate a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale.

Prove di selezione del concorso pubblico Inps

Le prove di selezione del concorso pubblico Inps per la sede di Bolzano prevedono due prove scritte ed una orale che i candidati potranno svolgere in lingua italiana o tedesca a seconda della preferenza indicata in sede di domanda.

La prima prova scritta sarà un test con domande a risposta multipla sulla seguenti materie:

diritto costituzionale e amministrativo;

diritto del lavoro e legislazione sociale;

pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale;

bilancio e contabilità pubblica.

I candidati che otterranno un punteggio minimo di 21/30 potranno accedere alla seconda prova scritta che consisterà in domande a risposta multipla su:

diritto civile;

elementi di diritto penale;

economia del lavoro;

principi di economia;

scienza delle finanze.

I candidati che riporteranno un punteggio minimo di 21/30 saranno ammessi alla prova orale che sarà basata sulle stesse materie oggetto delle prove scritte oltre che sulla conoscenza di inglese, informatica e storia e geografia locale.

La sede, il giorno e l’ora di svolgimento di tutte le prove saranno sul sito internet Inps ed avranno valore di notifica a tutti gli effetti.

La graduatoria finale del concorso sarà formata sommando i risultati delle tre prove ed il punteggio dei titoli posseduti assegnati secondo la tabella riportata all’articolo 8 del bando di concorso.

I due vincitori del concorso stipuleranno un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in qualità di consulente protezione sociale che prevede un periodo di prova di quattro mesi.