Per coloro che aspirano ad entrare nei team di Italotreno o di Ferrovie dello Stato si prospettano nuove opportunità lavorative. Negli ultimi giorni infatti NTV e FS hanno avviato una maxi campagna di recruiting che prevede ben 2000 assunzioni entro il 2021. Si cercano hostess e steward, operatori di impianto, macchinisti, figure di staff e altri profili. l nuovi piani industriali avranno un notevole impatto sul mondo del lavoro generando un ampio turn over per via anche dei pensionamenti.

Un recente comunicato pubblicato sul portale web del gruppo NTV ha reso noto il nuovo piano assunzione della compagnia rivolto a 500 laureati e diplomati. Nel dettaglio le risorse da reclutare sono: 370 hostess e steward, 20 macchinisti, 60 operatori di impianto, 50 addetti di staff. L’incremento dell’organico di Italotreno fa parte del piano che comprende l’ingresso dei nuovi treni Italo EVO, da concludere entro il 2020, che porterà la flotta a 47 treni, e l’inserimento di Pordenone, Udine, Treviso, Conegliano tra le città in cui la società è operativa.

Italo treno organizza delle giornate di recruiting per assunzioni a tempo indeterminato, ovvero appositi career day, per incontrare i candidati e far conoscere loro l’azienda. Le giornate di recruitment si svolgeranno in questo mese di novembre a Bari ed in altre città. I candidati selezionati saranno inseriti presso le sedi di Milano, Roma e Napoli. Indispensabile, quindi, prima di proporre la propria candidatura, collegarsi al sito e alla pagina dedicata alle posizioni aperte.

Nello specifico, in questo mese, con il profilo di laureati si cercano addetti alla pianificazione e programmazione operativa, Ifsr Junior Accountant, Strategic Plannugn specialist, PMO Assistant. La sede di lavoro è a Roma. Per tali posizioni occorre essere in possesso di laurea in ingegneria dei trasporti o diploma di perito informatico o della laurea in discipline economiche.

Nuovo assunzioni Trenitalia: partono le domande per 1000 posti di lavoro per diplomati e laureati

Il gruppo FS, invece, prevede di effettuare ben 31mila assunzioni in 10 anni, in particolare nell’ambito di un programma di interventi per potenziare infrastrutture, mobilità, logistica e digitalizzazione, a favore anche di uno sviluppo internazionale.

Ecco perché Ferrovie dello Stato è sempre alla ricerca di nuovo personale tra candidati diplomati e laureati anche senza esperienza, che possono essere assunti con contratti a tempo determinato o indeterminato.

Il gruppo Ferrovie dello Stato seleziona in particolare giovani diplomati da inserire in Mercitalia Rail Srl nel ruolo di hostess, steward, macchinisti e altre posizioni I candidati ideali hanno un’età compresa tra 18 e 29 anni e sanno usare bene pc e tablet.

Viene poi previsto un tirocinio iniziale extracurriculare della durata di 5 mesi, con indennità di partecipazione mensile. Al termine dello stage sarà stipulato un contratto di apprendistato di 2 anni. Le assunzioni si concentrano principalmente nel Lazio.

Per coloro che hanno la laurea ecco le posizioni aperte:

Junior Data Scientist/ Specialista Innovazione Commerciale con sede Roma: gradita la Laurea magistrale in Scienze statistiche; Economia; Ingegneria e la conoscenza di lingue straniere (Francese, Tedesco, Cinese) oltre l'inglese livello B2.

Junior Specialista Manutenzione con sede di lavoro Cagliari. Richiesta la Laurea magistrale in Ingegneria Elettronica, Elettrica, Elettrotecnica o Meccanica e l'inglese livello B2

Specialista Junior Sviluppo hardware per sistemi embedded con sede di lavoro Firenze. Occorre la Laurea magistrale in Ingegneria Elettronica e una esperienza pregressa di progettazione digitale e analogica

Specialista Junior Sviluppo applicativi software per sistemi embedded – model driven con sede di lavoro Napoli. Indispensabile la Laurea magistrale in Ingegneria Informatica o Ingegneria dell'Automazione o Informatica

Specialista Junior Sviluppo e integrazione software per sistemi embedded con sede a Napoli. La laurea richiesta è quella magistrale in Ingegneria Informatica o Ingegneria Elettronica

Quality&Process Engineer Junior con sede a Bari. Richiesta la Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica

Controller Junior con sede di lavoro a Roma e Palermo. Occorre la Laurea magistrale in Economia

Buyer Junior con sede di lavoro Roma. Bisogna avere la Laurea magistrale in discipline economiche

Addetto al Supporto Legale Territoriale Junior con sede di lavoro Venezia e Palermo. Gradita esperienza e Laurea magistrale in Giurisprudenza

HR Junior: per le opportunità in ambito giuslavoristico con sede a Venezia, Milano o Genova è richiesta la laurea magistrale in Giurisprudenza

Per chi volesse candidarsi ricordiamo che c'è tempo fino al 4 novembre per poterlo fare.

Dopo l'avvenuta candidatura per la posizione d'interesse, il candidato sarà sottoposto ad una prova online. In caso di esito positivo lo stesso sarà invitato al Recruiting Day dell’11 novembre 2019. Viene poi previsto un tirocinio iniziale della durata di 5-6 mesi. Tutti gli interessati a lavorare presso FS possono visitare il sito ufficiale presso la pagina delle carriere e selezioni del gruppo dove è possibile effettuare la propria candidatura agli annunci che più interessano.