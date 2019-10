Concorso Inps in arrivo: la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale è prevista con ogni probabilità nel mese di novembre 2019. Posti, requisiti e tipologia prove saranno resi noti con precisione dopo che sarà diffuso l'avviso della GU. È però possibile delineare, già da ora, cosa aspettarsi dal bando di prossima uscita. I posti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale da occupare con le nuove assunzioni sono oltre 5 mila, quelli che però rientrano nella procedura concorsuale sono quasi 2 mila. Sono circa 3000 le unità di personale che lasciano il lavoro grazie all'effetto prodotto dalla misura di pensione anticipata quota 100.

Concorso Inps 2019, le prove

Tra i vari Concorsi Pubblici di questo autunno, (si ricordano le 616 assunzioni di operatori giudiziari del Ministero della Giustizia, per le quali si attende il secondo avviso della Gazzetta), quello Inps è uno dei più attesi. Proprio per questo si prevedono numerose domande dai partecipanti, ragione per cui probabilmente ci sarà anche una prova preselettiva. Superata quest'ultima, che potrebbe incentrarsi su domande di cultura generale e logica, probabilmente il concorso procederà con due prove scritte e una finale orale.

Per lo scritto le materie da studiare dovrebbero riguardare il bilancio e la contabilità pubblica, programmazione, controllo e gestione aziendale, legislazione sociale, diritto amministrativo, del lavoro, costituzionale. La prova orale dovrebbe basarsi sulle stesse tematiche con l'aggiunta della verifica della lingua inglese e dell'informatica. I dettagli sulla tipologia delle prove e le date ufficiali in cui verranno svolte, come detto, saranno chiariti dal bando.

Chi intende partecipare alla procedura concorsuale può tuttavia iniziare a prepararsi anche con il materiale reperibile online, senza avere però la certezza di come saranno strutturate le verifiche degli aspiranti funzionari.

Bando assunzioni Inps: domande e requisiti

Le domande dei partecipanti dovranno essere presentate soltanto dopo che sarà pubblicato il bando Inps in Gazzetta Ufficiale, alla sezione Concorsi ed esami, quarta serie speciale.

Le modalità di presentazione delle candidature saranno altresì rese note dall'avviso della GU, ma dovrebbero esserci 30 giorni di tempo per aderire. Le figure ricercate dovrebbero svolgere vari compiti e quindi il titolo di studio richiesto potrebbe essere la laurea, ma potrebbe esserci spazio anche per diplomati. Tra i profili ricercati forse anche medici e avvocati. I requisiti e i titoli richiesti per le prossime assunzioni varieranno in base alla posizione lavorativa per cui si concorrerà, oltre a quelli tipici per l'accesso al lavoro nella Pubblica Amministrazione.