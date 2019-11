Il Comune di Palermo avrebbe approvato il nuovo piano di fabbisogno del personale delle società partecipate Amat, Amap, Amg e Rap. Difatti, sono previsti circa 312 nuovi posti di lavoro in Sicilia per vari profili professionali, che dovrebbero essere banditi nei prossimi mesi. Stando a quanto contenuto nella delibera n. 178 del 28/10/2019, infatti, il Comune di Palermo avrebbe autorizzato ad assumere nuove risorse anche per far fronte al cosiddetto ricambio generazionale.

Approvato il piano di fabbisogno del personale

Tuttavia, si tratta di assunzioni che saranno effettuate presso le aziende partecipate del Comune di Palermo: Amat S.p.A, Amg S.p.A, Rap S.p.A e Amap S.p.A che richiedono l'impiego di circa 312 unità per un totale di 14 milioni di euro di investimenti. Secondo quanto scrive "Live Sicilia", però, buona parte dei reclutamenti avverranno attraverso mobilità interne fra aziende mentre la restante parte dei posti verrà ricoperta mediante concorso pubblico che, con molta probabilità verrà bandito nei prossimi mesi.

I profili ricercati

La delibera approvata nei giorni scorsi, inoltre, stabilisce il numero dei posti da ricoprire all'interno delle società partecipate del comune palermitano. Si tratta di 121 posti presso l'Amat, la società che si occupa di trasporto pubblico e della gestione della segnaletica stradale. In particolare, le figure ricercate sono: 100 autisti, 1 direttore generale, 1 dirigente dell'Esercizio Ferro, 1 avvocato, 1 capo dell'unità organizzativa della direzione Economica-Finanziaria, 1 capo dell'unità organizzativa dell'area Ingegneria Informatica, 1 perito informatico, 1 addetto social media, 3 capi dell'unità tecnica, 10 addetti alla manutenzione e 1 redattore di prima nomina del CCNL Giornalisti.

Quanto alla società che si occupa del servizio idrico (Amap), invece, si cercano 3 dirigenti tecnici, 4 Quadri tecnici, 3 quadri amministrativi, 5 funzionari direttivi tecnici, 4 funzionari direttivi amministrativi e 1 funzionario Tecnico-amministrativo. L'Amg Energia S.p.A, invece, è la società che si occupa della gestione della rete elettrica, degli impianti di illuminazione e della rete di metano nel Comune di Palermo.

Per tale società, si prevede l'assunzione di 20 unità di direzione della pubblica illuminazione, del patrimonio e della logistica. Rap S.p.A, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti e dell'igiene ambientale, invece, assumerà 154 nuove risorse di cui, 2 dirigenti tecnici, 77 addetti alla raccolta differenziata, 30 addetti allo smistamenti meccanizzato dei rifiuti, 12 addetti allo svuotamento dei cestini e 33 addetti alla raccolta indifferenziata.

I bandi di concorso sono attesi per i prossimi mesi e potranno essere consultati direttamente sul sito istituzionale delle singole società.