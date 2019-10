Nuove assunzioni nella Pubblica Amministrazione per diplomati e laureati grazie alle Offerte di lavoro da parte di Agenzia del Demanio che seleziona personale per le proprie sedi in diverse città. Le offerte sono state pubblicate sotto forma di avvisi di selezione sul sito istituzionale dell’Agenzia e riguardano le sedi di Torino, Pescara, Napoli, Firenze e Ancona.

In attesa dei prossimi concorsi pubblici, si tratta, quelle di cui vi riferiamo, solo delle ultime posizioni aperte per poter entrare a far parte della Pubblica Amministrazione come dipendenti di Agenzia del Demanio, un Ente Pubblico Economico che fa parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

La sua attività viene svolta attraverso 1.000 dipendenti, dislocati tra 17 direzioni territoriali e una direzione generale, con sede a Roma, che si occupano della gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato. Si tratta di beni immobili per uso governativo, patrimonio disponibile e demanio storico-artistico con il compito principale di ridurre la spesa pubblica, massimizzando il valore dei beni e ottimizzando gli spazi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche.

Nuovi avvisi di selezione per assunzioni Agenzia del Demanio: posizioni, contratto e stipendio

Le ultime offerte di lavoro pubblicate sul sito di Agenzia delle Entrate riguardano le seguenti posizioni:

N°2 Referenti Amministrativo Servizi Immobiliari Junior per supporto ad attività relative a contratti, appalti e lavori pubblici. Si richiede il possesso della laurea in Giurisprudenza e almeno 3 anni di esperienza, in particolare in riferimento alla normativa sulla gestione del patrimonio immobiliare dello Stato, sul governo ambientale e del territorio, sul diritto amministrativo e civile. Si offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato , uno presso la sede di Torino e uno per quella di Firenze , con una retribuzione tra 25.272 e 27.000 euro lordi, corrispondenti al IV livello del CCNL Personale Impiegatizio e Quadro Agenzia del Demanio.

per supporto ad attività relative a contratti, appalti e lavori pubblici. Si richiede il possesso della in Giurisprudenza e almeno 3 anni di esperienza, in particolare in riferimento alla normativa sulla gestione del patrimonio immobiliare dello Stato, sul governo ambientale e del territorio, sul diritto amministrativo e civile. Si offre un contratto di lavoro a , uno presso la sede di e uno per quella di , con una tra 25.272 e 27.000 euro lordi, corrispondenti al IV livello del CCNL Personale Impiegatizio e Quadro Agenzia del Demanio. N° 1 Amministrativo di Direzione Regionale. Il candidato prescelto dovrà occuparsi, tra l’altro, della elaborazione di atti e documenti relativi alla vigilanza e alla tutela del patrimonio immobiliare dello Stato, oltre che alla gestione di procedimenti amministrativi e alla elaborazione della reportistica inerente. Richiesta una laurea un Giurisprudenza o in Economia. La sede di lavoro è Pescara ed il contratto di lavoro a tempo indeterminato e una retribuzione tra 25.272 e 27.000 euro lordi, corrispondenti al IV livello del CCNL Personale Impiegatizio e Quadro Agenzia del Demanio. Questa posizione è riservata esclusivamente a candidati appartenenti alle categorie protette ai sensi dell’art. 18, Legge 68/99.

Il candidato prescelto dovrà occuparsi, tra l’altro, della elaborazione di atti e documenti relativi alla vigilanza e alla tutela del patrimonio immobiliare dello Stato, oltre che alla gestione di procedimenti amministrativi e alla elaborazione della reportistica inerente. Richiesta una un Giurisprudenza o in Economia. La sede di lavoro è ed il contratto di lavoro a e una tra 25.272 e 27.000 euro lordi, corrispondenti al IV livello del CCNL Personale Impiegatizio e Quadro Agenzia del Demanio. Questa posizione è riservata esclusivamente a candidati appartenenti alle categorie protette ai sensi dell’art. 18, Legge 68/99. N° 1 Assistente Segreteria di Direzione Territoriale per attività di supporto al Responsabile di struttura per quanto riguarda gestione agenda, mail e comunicazione telefonica, servizi di business travel. Richiesto il diploma di scuola media superiore e almeno 3 anni di esperienza con conoscenza di contabilità generale e civilistica e delle basi della normativa relativa alla gestione del patrimonio immobiliare dello Stato. La domanda è riservata a candidati appartenenti alle categorie protette. Previsto un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la sede di Napoli con una retribuzione tra 23.166 e 25.000 euro lordi, corrispondenti al III livello del CCNL Personale Impiegatizio e Quadro Agenzia del Demanio.

per attività di supporto al Responsabile di struttura per quanto riguarda gestione agenda, mail e comunicazione telefonica, servizi di business travel. Richiesto il di scuola media superiore e almeno 3 anni di esperienza con conoscenza di contabilità generale e civilistica e delle basi della normativa relativa alla gestione del patrimonio immobiliare dello Stato. La domanda è riservata a candidati appartenenti alle categorie protette. Previsto un contratto di lavoro a presso la sede di con una tra 23.166 e 25.000 euro lordi, corrispondenti al III livello del CCNL Personale Impiegatizio e Quadro Agenzia del Demanio. N°1 Referente Contratti e Gare Senior che si occupi delle gestione delle gare e della redazione dei contratti. Si richiede il ossesso della laurea in Giurisprudenza e almeno 5 anni di abilitazione all'esercizio della professione forense con esperienza in materia di appalti pubblici, diritto commerciale e amministrativo. La sede di lavoro è Ancona, l’assunzione a tempo indeterminato con una retribuzione compresa tra 27.599 e 32.000 euro lordi, corrispondenti al V livello del CCNL Personale Impiegatizio e Quadro Agenzia del Demanio.

Domanda e scadenza per le selezioni di Agenzia del Demanio

Per tutte le posizioni aperte, la domanda dovrà essere presentata attraverso il sito internet agenziademanio.it nella sezione “Lavora con noi” entro al scadenza fissata alle ore 23.59 del giorno 8 novembre 2019 indicando il codice della posizione per la quale ci si desidera candidare.

Prevista una selezione di tipo attitudinale e motivazionale e una successiva valutazione delle competenze tecnico-specialistiche.