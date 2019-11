Poste Italiane ricerca nuove risorse di front end da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo determinato con l'eventualità di rinnovo a tempo indeterminato e da assegnare presso le sedi situate in provincia di Bolzano (in particolare Val Gardena, Val Passiria, Val Pusteria e Val Venosta).

Qualifiche professionali richieste e attività

I concorrenti ideali hanno conseguito il diploma di scuola superiore e sono in possesso del patentino di bilinguismo, titolo essenziale per svolgere un lavoro nella pubblica amministrazione in Alto Adige.

Qualunque persona può partecipare all'esame di bilinguismo a prescindere dalla propria cittadinanza. Il test consiste nell'appurare contemporaneamente la padronanza delle lingue italiana e tedesca che può essere di livello C1 (ex liv. A), B2 (ex liv. B), B1 (ex liv. C) e A2 (ex liv. D). E' possibile richiedere il patentino per un unico livello e, dopo aver sostenuto la prova, si potrà ripetere l'iscrizione per il medesimo o per un ulteriore livello.

Ogni livello va a verificare non solo le capacità reattive come ad esempio l'ascolto e la cognizione di un contenuto scritto, ma pure le abilità della lingua sia scritta che orale.

L'esame è completamente gratuito e la sola zona dove vengono attuati i test è Bolzano. Il risultato della prova verrà annunciato entro tre giorni lavorativi dalla data dell'esame mediante una mail e/o con un sms di notifica che sollecita i partecipanti ad accedere in my Civis per comprendere l'esito ottenuto.

Dopodiché, i concorrenti avranno modo di ricevere l'attestato di bilinguismo in formato digitale (con valore giuridico) tramite e-mail.

I candidati alla posizione di front end di Poste Italiane nella provincia di Bolzano dovranno essere in grado di promuovere e vendere i prodotti e i servizi di pertinenza, garantendo l'assolvimento riguardante i procedimenti esecutivi e amministrativi considerando gli standard di qualità e della norma vigente, provvedendo a informare i clienti nella prospettiva di potenziamento e di fidelizzazione.

Come fare application

Gli interessati a tali procedure selettive hanno la facoltà di proporre la propria candidatura collegandosi direttamente sul portale internet istituzionale delle ''Poste Italiane'' nella sezione "posizioni aperte". Diviene fondamentale essere a conoscenza del fatto che per accedere a tale selezione è opportuno partecipare al presente avviso allegando una fotocopia dell'attestato di appartenenza linguistica e una fotocopia del già citato patentino di bilinguismo.

Si fa presente che non viene segnalata nessuna data di scadenza pertanto la selezione è da intendersi aperta fino a quando rimarrè visibile sul portale erecruiting.poste.it.