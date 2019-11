Sono al momento in corso selezioni rivolte a famiglie (composte da madre, padre e figlia piccola) per realizzare un video pubblicitario per una agenzia immobiliare le cui riprese verranno effettuate nell'ambito della provincia di Milano. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori, attrici e figuranti speciali per girare, a Milano città, uno spot destinato al web e correlato ad un marchio farmaceutico. In entrambi i casi, le riprese si svolgeranno entro la fine di questo mese di novembre.

Un video pubblicitario

Per girare entro la fine di questo mese di novembre 2019 un video di carattere pubblicitario correlato ad una agenzia immobiliare, sono attualmente aperte le selezioni. In particolare, la richiesta è indirizzata verso una famiglia composta da padre, madre e figlia tra 3 e 10 anni. Non è necessario aver avuto in precedenza esperienze recitative di livello professionistico. Gli interessati devono inviare la propria candidatura, allegando alcune fotografie e un riferimento di contatto, oltre ai propri dati personali e come nucleo familiare, a questo indirizzo di posta elettronica: info @ immodrone.

it. Le famiglie ritenute interessanti per realizzare il video verranno poi contattate dalla produzione. Le riprese verranno successivamente effettuate in provincia di Milano il prossimo 26 novembre (dalle ore 13 alle ore 18) ma, in caso di pioggia, verranno posticipate nei giorni a seguire.

Un web spot

Per realizzare uno spot destinato alla diffusione sul web di prodotti di un noto marchio farmaceutico, sono in corso le relative selezioni.

Le riprese verranno poi effettuate il 20 e il 21 novembre a Milano. Nello specifico, si ricercano due donne ed un uomo come attori principali, tutti di età compresa tra 30 e 35 anni e altre due donne e un uomo, di età tra 20 e 35 anni, come figuranti speciali. Tutti i candidati, sia per ruoli attoriali che per figurazioni, devono avere volti alquanto 'puliti' ed essere del tutto privi di tatuaggi, piercing, capelli 'strani' (sia per tinte che per tagli).

La candidatura deve essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica: lavecasting @ gmail. com, inserendo nell'oggetto se ci si propone come attori e attrici o come figuranti speciali. È necessario indicare i propri dati personali e di contatto, e per ruoli attoriali occorre allegare anche fotografie in primo piano e delle mani (in una ripresa saranno tenuti a starnutire e in un'altra a prendere una tazza in mano) mentre per i candidati come figuranti (che verranno impegnati solo per una giornata) è necessario allegare invece una fotografia in primo piano e una a figura intera.