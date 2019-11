Ancora assunzioni nel Gruppo Ferrovie dello Stato. Si ricercano, infatti, oltre 100 giovani diplomati da inserire nella società controllata Trenitalia S.p.A. che intendono avviare una carriera stimolante all'interno di un'azienda solida e in forte espansione. Il noto gruppo, leader nel settore dei trasporti ferroviari apre periodicamente delle selezioni per varie figure professionali per portare a compimento il piano di assunzioni che dovrebbe portare a oltre 500 mila nuovi inserimenti entro il 2023.

Il Gruppo Fs ricerca 100 giovani

Stando alla nota del sindacato Fit-Cisl diramata nei giorni scorsi, infatti, Ferrovie dello Stato dovrebbe portare a termine circa 400 nuove assunzioni entro dicembre 2019. In questo modo il numero delle nuove risorse da impiegare all'interno dell'azienda sale a circa 2.150 nuove unità.

A spiegarlo è stato anche il segretario generale della Fit-Cisl Salvatore Pellecchia che qualche giorno fa si è detto soddisfatto del piano straordinario di assunzioni avviato dal Gruppo e degli investimenti che l'azienda si è impegnata a fare per i prossimi tre anni anche per quanto riguarda la manutenzione dei treni.

Requisiti di partecipazione

Attualmente, il Gruppo Fs avrebbe aperto le selezioni per oltre 100 giovani da inserire nella società partecipata Trenitalia S.p.A. che da anni si occupa del trasporto ferroviario dei passeggeri.

In particolare, si ricercano brillanti diplomati per le posizioni di Capotreno, Capo Servizi Treno, Macchinista, Operatore Specializzato della Manutenzione Rotabili e Tecnico Commerciale che opereranno nella provincia di Bolzano. Per partecipare alle selezioni viene richiesto un diploma di scuola superiore quinquennale o una qualifica professionale rilasciati dal Dipartimento di Istruzione e Formazione della Provincia Autonoma di Bolzano.

Inoltre, si richiede la residenza nelle Province Autonome di Bolzano come requisito preferenziale. Tutti gli interessati dovranno possedere anche una buona conoscenza della lingua tedesca oltre ai requisiti fisici previsti per i ruoli operativi d'esercizio.

Candidature entro il 15 dicembre

Tutti coloro che intenderanno avviare una carriera all'interno del Gruppo potranno presentare la propria candidatura attraverso il sito istituzionale, nella pagina "Lavora con noi" inviando il proprio curriculum vitae entro il 15 dicembre.

Sarà cura dell'ufficio risorse umane procedere allo screening dei curriculum ed avviare il percorso di selezione che si articolerà in un video colloquio seguito da alcuni test attitudinali e su altri test di lingua straniera. Tutti coloro che supereranno la fase di selezione saranno avviati in un primo periodo di formazione a cui seguirà l'assunzione vera e propria.