Anche la multinazionale Ikea ha annunciato nuove assunzioni da effettuare durante l'anno. In particolare, si ricercano giovani laureati, laureandi e diplomati per varie figure professionali che saranno inseriti in un primo percorso di stage. Tuttavia, l'azienda offre un ambiente stimolante e una formazione costante per i propri dipendenti. Le figure ricercate, infatti, spaziano dall'addetto vendite, all'operatore del magazzino, all'addetto all'area bimbi e agli specialisti per il montaggio.

Le posizioni ricercate e requisiti di partecipazione

Il colosso svedese, infatti, è attualmente alla ricerca di addetti vendita da inserire nella sede di Carugate. La risorsa affiancherà il responsabile del punto vendita nelle varie attività volte all'assistenza clienti, all'assemblaggio dei mobili e dei complementi d'arredo e al ritiro di mobili usati. Inoltre, l'addetto vendita dovrà occuparsi dell'accompagnamento del cliente all'acquisto e delle attività di cassa e di reso garantendo nello stesso tempo, il miglioramento della quality perception angolo occasioni e la diminuzione di sprechi e waste.

Tuttavia, non è richiesta nessuna esperienza pregressa ma il candidato ideale dovrà essere capace di lavorare in team, deve avere una capacità di problem solving ed un'attitudine nell'uso delle apparecchiature informatiche.

L'addetto all'area logistica, invece, si occuperà della verifica della disponibilità dei prodotti, dell'analisi degli ordini, dello smistamento della merce in magazzino e del rifornimento dei punti vendita.

Inoltre, dovrà garantire la puntualità di inizio vendite dei nuovi prodotti e implementare piani di vendita al fine di incrementare il fatturato. Per questa posizione, infatti, sono richieste competenze specialistiche nella gestione degli spazi di vendita al dettaglio, conoscenze informatiche e capacità di lavoro in squadra. Per inviare la propria candidatura si dovrà utilizzare la funzione "Lavora con noi" presente sul sito Ikea.

Ikea apre le selezioni per portare avanti il piano di assunzioni

L'azienda nasce in Svezia nel 1943 per volontà del suo fondatore Ingvar Kamprad e ben presto conoscerà un periodo di rapida espansione fino a contare oltre 340 punti vendita dislocati in 42 paesi del mondo. Tuttavia, Ikea è specializzata nella commercializzazione di mobili, complementi d'arredo e altra oggettistica per la casa. Il Gruppo, inoltre, conta più di 9.500 prodotti in assortimento e circa 160 mila dipendenti operanti nelle varie sedi di tutto il mondo.

Durante l'anno, l'azienda apre le selezioni per diversi profili professionali per portare avanti il nuovo piano di assunzioni. Si tratta di nuove interessati opportunità lavorative per giovani diplomati, laureati e laureandi anche senza esperienza che intendono avviare una carriera all'interno del Gruppo.