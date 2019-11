Nell'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale sono stati emanati nuovi Concorsi Pubblici, per la professione di tecnico di laboratorio biomedico, biologo e farmacista. I bandi, verranno espletati presso: l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta (tecnico di laboratorio biomedico) e presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli di Napoli, per quanto riguarda il ruolo di biologo e farmacista. I vincitori dei rispettivi concorsi verranno assunti tramite contratto a tempo pieno e indeterminato. A seguire, le info e requisiti.

Nove posti di tecnico di laboratorio

A Caserta, l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano ha emanato un concorso pubblico, per la copertura di nove posti di tecnico di laboratorio biomedico a tempo indeterminato. Potranno prendere parte alla selezione pubblica, coloro in possesso di una: Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico o altri titoli afferenti, con iscrizione all’albo della professione sanitaria di Tecnico di Laboratorio Biomedico.

Tutti gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione mediante procedura telematica, entro il prossimo 23 dicembre. Ricordiamo che è previsto il pagamento della tassa di € 10,00. Il testo integrale del bando è pubblicato, sul sito web dell'Azienda, nella sezione 'avvisi e concorsi'.

Napoli: concorso per biologo e farmacista

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli di Napoli ha indetto due nuovi concorsi pubblici, per l'assunzione di due posti di biologo e tre posti di dirigente farmacista.

Tra i requisiti specifici è richiesto il conseguimento del diploma di Laurea magistrale in Scienze Biologiche, con specializzazione in Biochimica Clinica e iscrizione al relativo albo professionale. Mentre invece, per quanto concerne il concorso pubblico per dirigente farmacista, gli interessati devono essere iscritti all'albo degli ordini dei farmacisti e aver conseguito: un diploma di Laurea in Farmacia, oppure in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, con diploma di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.

Domande di partecipazione

Per entrambe le procedure concorsuali, i partecipanti dovranno inoltrare le istanze di partecipazione, entro il 24 dicembre 2019, tramite procedura telematica, presente nel sito: policliniconapoli.iscrizioneconcorsi.it. La commissione esaminatrice disporrà di 100 punti: ripartiti in 20 punti per i titoli e 80 punti per le prove di esame. Per ogni ulteriore delucidazione, potete reperire i rispettivi concorsi, connettendovi ai link preposti per fare regolare domanda di partecipazione.