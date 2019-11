Il Gruppo Intesa Sanpaolo sta selezionando nuove figure da inserire nel proprio organico. Il Gruppo nacque nel 2007 ed attualmente rappresenta il principale gruppo bancario in Italia, nonché uno dei principali a livello europeo. Le assunzioni saranno rivolte sia nei confronti di personale munito di un titolo di laurea, sia nei confronti di candidati in possesso del solo diploma di scuola superiore.

Sono numerose anche le opportunità di cui possono usufruire i più giovani, relativamente ai quali il Gruppo Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione dei percorsi di stage che permetteranno loro di fare una prima esperienza nel mondo del lavoro.

I posti a disposizione

In particolar modo, l'attenzione è attualmente rivolta nei confronti di neolaureati che abbiano da poco completato il proprio percorso di studio e che siano interessati a prendere parte al percorso di digitalizzazione che coinvolgerà il gruppo nell'arco dei prossimi tre anni, e che comporterà l'ampliamento di piattaforme digitali nonchè di percorsi di acquisto multicanale per le imprese.

Attualmente, la figura ricercata per la posizione di stage è quella di Junior Analyst e di Specialista Global Transaction Banking: in ogni caso, le posizioni aperte per gli stage possono essere consultate nell'area del sito web relativa a "laureati e studenti".

Attualmente, le regioni interessate dalle nuove assunzioni sono: Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Lazio per quanto riguarda le assunzioni sul territorio nazionale.

Il Gruppo dispone di filiali anche situate all'estero: in questo momento sono ricercate figure per le sedi presenti in Gran Bretagna, Lussemburgo, Svizzera, Stati Uniti, Brasile, Francia, Spagna, Cina.

Alcuni posti, inoltre, sono riservati a candidati appartenenti a categorie protette che possiedono un'adeguata conoscenza dell'inglese e delle tecniche informatiche e che saranno inseriti in una delle sedi distribuite su tutto il territorio nazionale.

Per conoscere nel dettaglio le posizioni professionali aperte relative alle assunzioni e quelle relative agli stage, per sapere quali sono nello specifico i requisiti richiesti per ciascuno di essi e quali sono le modalità per inoltrare la propria candidatura, si consiglia a tutti gli interessati di consultare il sito web di Intesa San Paolo nella sezione "careers".

Il gruppo

Con Intesa collaborano oltre 90.000 dipendenti, che prestano servizio presso una delle 3900 agenzie distribuite su tutto il territorio nazionale e che sono impiegati in uno dei settori specifici di cui il gruppo si occupa, ovvero: