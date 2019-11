Il Gruppo Unicredit rappresenta uno dei principali gruppi bancari sia in Italia che all'estero, dove opera in ben 18 Paesi, disponendo di una rete che conta quasi 8600 sportelli bancari.

Unicredit è alla costante ricerca di nuove figure da impiegare nel proprio organico e che verranno impiegati sia come lavoratori assunti, sia come stagisti.

Attualmente, le ricerche sono effettuate in varie regioni d'Italia, tra cui Lazio, Lombardia e Piemonte e la figura principalmente ricercata è quella di consulente di filiale.

Ricercati consulenti di agenzia

Come già precedentemente anticipato, tra le posizioni aperte per le quali sono ricercate il maggior numero di figure, vi sono i consulenti di filiale.

In particolar modo, tali figure sono ricercate nell'ambito di Unicredit Direct, ovvero l'agenzia digitale del Gruppo, e andranno a coinvolgere principalmente soggetti giovani con meno di trent'anni, che saranno assunti con contratto di apprendistato.

E' richiesto che le figure in questione abbiano un'ottima conoscenza del pacchetto Office, che siano in grado di lavorare in team e che abbiano una spiccata propensione verso il cliente, accompagnata da giuste doti commerciali.

Tra i titoli di studio richiesti vi sono:

laurea in materie economiche,

laurea in materie giuridiche,

laurea in materie matematiche.

Fondamentale sarà anche la conoscenza della lingua inglese da parte del candidato.

Nella sezione "lavora con noi" di Unicredit, inoltre, è possibile inoltrare la propria candidatura per la selezione relativa alla stagione estiva: anche in questo caso, la ricerca è rivolta verso consulenti di agenzia che saranno inseriti nelle varie sedi di cui il gruppo dispone.

Modalità di candidatura e di selezione

Nel Gruppo Unicredit, la procedura di selezione si articola in varie fasi: la prima riguarda lo screening dei curriculum che sono pervenuti, tra cui verranno selezionati i candidati che maggiormente rispecchiano le caratteristiche richieste dalla banca, relativamente alla posizione per la quale ci si sta candidando.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

I soggetti che saranno individuati attraverso questo passaggio, poi, potranno essere contattati per un colloquio, anche telefonico, ed eventualmente coinvolti nella fase successiva, quella di Assessment Centre.

L'ultimo step, infine, sarà rappresentato da un colloquio con il responsabile del settore nel quale il candidato dovrebbe essere inserito.

Per scoprire quali sono le posizioni aperte, si consiglia a tutti coloro che sono interessati di consultare la sezione "lavora con noi" del sito web di Unicredit e di inviare il proprio curriculum vitae cliccando direttamente sulla figura professionale a cui ci si vuole candidare.