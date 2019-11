L'azienda Poste Italiane rappresenta il più grande gruppo Italiano con oltre centotrentamila unità di personale.

Quotata in borsa dal 2015, l'azienda si occupa di servizi relativi al settore della corrispondenza, dei servizi finanziari e delle assicurazioni. Conta oltre trentaquattro milioni di clienti, che usufruiscono dei servizi di Poste Italiane attraverso gli oltre dodicimila uffici postali distribuiti sull'intero territorio nazionale.

Proprio per fronteggiare l'ingente numero di utenti, attualmente Poste Italiane sta operando un maxi recruiting per giovani laureati, anche senza precedente esperienza, che abbiano interesse a diventare consulenti finanziari e commerciali.

Poste Italiane cerca laureati in economia

La maxi campagna operata dall'azienda mira alla selezione di giovani laureati in materie economiche, i quali verranno impiegati presso le sedi del gruppo sperse nelle varie regioni Italiane.

Queste nuove unità di personale saranno assunte nel rispetto del piano strategico Deliver 2022, con l'obiettivo principale di rafforzare ed incrementare la vasta rete commerciale di cui l'azienda dispone.

Come già precedentemente specificato, non è necessario che i candidati abbiano specifici precedenti lavorativi, ma è richiesto che essi possiedano un titolo di laurea in discipline economiche, tra le quali si considerano:

economia e commercio,

economia, istituzioni e mercati finanziari,

economia aziendale,

scienze bancarie e assicurative,

economia e intermediarzione finanziaria,

scienze statistiche.

I giovani selezionati saranno impiegati presso una degli uffici postali presenti in Italia e verranno assunti con un contratto di apprendistato della durata di trentasei mesi.

Requisiti e modalità di partecipazione

Oltre al titolo di laurea in discipline economiche, per concorrere all'assegnazione di uno dei posti da consulente finanziario, è necessario che ciascun candidato possieda ulteriori requisiti, tra cui:

titolo di laurea conseguito con un punteggio non inferiore a centodue su centodieci;

che abbia spiccate doti commerciali e propensione verso il cliente;

che sappia usare gli strumenti di Office Automation.

Coloro che hanno intenzione di candidarsi per queste posizioni, possono farlo inoltrando la propria domanda di partecipazione attraverso il form messo specificatamente a disposizione sul sito di Poste Italiane, nella sezione relativa alle posizioni aperte.

Si consiglia, inoltre, a tutti coloro che sono interessati a lavorare in azienda, di consultare questa sezione, la quale periodicamente viene aggiornata con nuovi annunci di lavoro.