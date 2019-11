E’ stato pubblicato il bando di concorso Inps per l’assegnazione dei sussidi scolastici del Fondo ex Ipost. I sussidi si riferiscono alla frequenza nell’anno scolastico 2018/2019 riservati agli orfani dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA e dei dipendenti ex Ipost.

La domanda per il riconoscimento del sussidio dovrà essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti entra la scadenza del bando di concorso fissata al 13 dicembre 2019.

Concorso Inps, requisiti e importi del sussidio

Il concorso Inps, a sostegno del diritto allo studio e alla formazione, mette a disposizione borse di studio per il parziale rimborso delle spese sostenute nell'anno scolastico 2018/2019 in favore di studenti orfani dei dipendenti e dei pensionati iscritti al Fondo ex IPOST, deceduti in servizio oppure entro un pese dalla loro collocazione in pensione.

Per essere ammessi al concorso, si richiede un’età inferiore ai 27 anni, l’iscrizione, nell’anno scolastico o accademico 2018/2019, a istituti scolastici statali, paritari o legalmente riconosciuti quali: asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie inferiori e superiori oppure corsi universitari e non avere più di un anno di ritardo nella carriera scolastica.

I sussidi e gli importi disponibili per l’anno scolastico 2018/2019, riconosciuti in misura variabile a seconda del reddito Isee, sono i seguenti:

asilo nido , Scuola elementare , n° 5 sussidi variabili da 480 € (Isee inferiore a 16.000 €) a 250 € (Isee superiore a 48.000 €);

, , n° 5 sussidi variabili da 480 € (Isee inferiore a 16.000 €) a 250 € (Isee superiore a 48.000 €); scuola media inferiore , n° 10 sussidi di importo variabile da 790 € € (Isee inferiore a 16.000 €) a 400 € (Isee superiore a 48.000 €);

, n° 10 sussidi di importo variabile da 790 € € (Isee inferiore a 16.000 €) a 400 € (Isee superiore a 48.000 €); scuola media superiore , n° 40 sussidi variabili da 1.095 € € (Isee inferiore a 16.000 €) a 550 € (Isee superiore a 48.000 €);

, n° 40 sussidi variabili da 1.095 € € (Isee inferiore a 16.000 €) a 550 € (Isee superiore a 48.000 €); università, n° 45 sussidi di importo variabile da 1.410 € € (Isee inferiore a 16.000 €) a 700 € (Isee superiore a 48.000 €).

Nel caso in cui il richiedente sia orfano di entrambi i genitori, il sussidio riconosciuto sarà il massimo previsto dalla categoria di appartenenza, indipendentemente dal reddito Isee.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Pensioni Scuola

Domanda e graduatoria concorso Inps sussidi scolastici

La domanda, corredata della certificazione Isee riferita al nucleo familiare, potrà essere presentata attraverso posta PEC o raccomandata con avviso di ricevimento entro la scadenza del 23 dicembre 2019 ed utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito inps.it.

Le graduatorie per l’assegnazione dei sussidi, una per ogni tipologia, saranno redatte in base ai valori Isee crescenti e i vincitori del concorso saranno avvisati dell’Istituto a mezzo messaggio sms contenete l’importo del sussidio riconosciuto.