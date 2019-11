Casting in corso per la ricerca di figure varie per le riprese di un 'branded content', con riprese da effettuarsi nel mese di dicembre a Milano. Sono inoltre ancora aperte le selezioni di ruoli attoriali e di varie comparse per la realizzazione di uno spot di una nota azienda nel settore degli accessori da viaggio da girare a fine dicembre in Lombardia e nel Lazio.

Un branded content

Per un 'branded content' da girare a Milano nel prossimo mese di dicembre sono tuttora in corso i casting per la ricerca di un ragazzo e di una ragazza, entrambi di età compresa tra 25 e 30 anni.

La ragazza deve essere di bella presenza ed avere una struttura fisica 'minuta', mentre il ragazzo deve essere alto, magro e presentare un aspetto 'buffo'.

Gli interessati a candidarsi devono inviare quanti prima i propri dati personali e di contatto, unitamente ad alcune fotografie e a quanto ritengano eventualmente utile alla valutazione in questione, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingazzurracsc@ gmail.com, a cui possono rivolgersi anche per ricevere ulteriori informazioni e dettagli. Le selezioni si terranno poi su convocazione.

Spot aziendale per accessori da viaggio

Per realizzare lo spot di una nota casa di accessori da viaggio sono attualmente aperte le selezioni di comparse, attori e attrici. In particolare, la richiesta è indirizzata innanzitutto verso 30 comparse con le seguenti caratteristiche: dieci ragazze di età compresa tra 20 e 35 anni, dieci ragazzi tra 20 e 30 anni, cinque donne tra 45 e 60 anni e cinque uomini tra 45 e 55 anni.

Si cercano poi un attore tra 30 e 45 anni e un'attrice di età compresa tra 30 e 40 anni.

Le riprese verranno successivamente effettuate verso la fine del prossimo mese di dicembre (per l'esattezza dopo la festa di Natale), nel corso di due giornate, una nel Lazio e l'altra in Lombardia. Verranno preferite le candidature di comparse provenienti dalle due regioni delle riprese. L'attrice e l'attore, che dovranno dimostrare un buon livello di esperienza in ambito recitativo ed essere del tutto privi di inflessioni di tipo dialettale, prenderanno parte solamente alle riprese in Lombardia, ma in questo caso non verranno fatte preferenze di provenienza.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: lottocasting19@ gmail.com, indicando dati personali e riferimenti di contatto, e allegando fotografie e curriculum artistico-professionale se si presentano per ruoli attoriali e due fotografie (di cui una in primo piano) se si propongono come comparse. I provini si svolgeranno poi su convocazione.