Il team di Ferrovie dello Stato continua a crescere e ad inglobare sempre più giovani che cercano lavoro. Per il 2019 erano previste circa 4000 assunzioni tuttavia, a causa di un'effettiva necessità, Trenitalia ha assunto ben 5.724 risorse. Attualmente il gruppo di Fs ricerca altro personale per un totale di oltre 100 posti liberi per lo più in in Trentino Alto Adige, ma ci sono possibilità anche in Lazio e Liguria. Per alcune figure è richiesta la laurea, per altre sarà sufficiente un diploma di secondo grado.

Fs ricerca oltre 100 nuove risorse

Nelle ultime ore sono state aperte centinaia di nuove posizioni sul sito ufficiale delle Ferrovie dello Stato italiane: le assunzioni riguarderanno soprattutto il Trentino Alto Adige, ma sono previste anche a Roma e Genova. Le selezioni sono rivolte, in particolare, ai giovani da formare e inglobare in diversi ruoli dall'ambito ferroviario, mentre le figure ricercate sono: capistazione, capitreno, macchinisti, tecnici specializzati nella manutenzione rotabili e dell'infrastruttura, addetti commerciali e altre figure.

Sul sito ufficiale delle Ferrovie dello Stato, nella sezione 'Campagne di ricerca', è possibile visualizzare tutti i posti di lavoro disponibili, in quale sede e quali sono i requisiti tecnici per potersi candidare.

Per le assunzioni in Trentino, ad esempio, è richiesta la conoscenza certificata del tedesco, oltre all'italiano e si ricercano nella provincia di Bolzano : Capotreno, Operatori Specializzati Manutenzione Infrastruttura e Rotabili, Capostazione, Macchinisti, Tecnico commerciale, per un totale di più di 100 risorse. La scadenza per candidarsi è fissata per il 15 dicembre 2019.

A Roma sarà selezionato un Risk Manager: per candidarsi è necessaria una laurea Magistrale in discipline Economiche, Scientifiche e/o Ingegneri e bisogna inviare la domanda entro il 10 dicembre.

sarà selezionato un per candidarsi è necessaria una laurea Magistrale in discipline Economiche, Scientifiche e/o Ingegneri e bisogna inviare la domanda entro il 10 dicembre. A Genova si selezionano candidati per la posizione di Capo reparto armamento; per accedere alle selezioni i candidati dovranno essere in possesso di un diploma tecnico ed inviare le proprie domanda entro il 10 dicembre.

Lavoro: i giovani impiegati da Trenitalia nel 2019

Le assunzioni di Ferrovie dello Stato, stando alle statistiche aggiornate il 22 novembre, hanno interessato i seguenti ruoli: risorse a bordo dei veicoli, addetti alla vendita, all'assistenza e alla manutenzione dei treni.

Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato Italiane, ha mostrato soddisfazione per i 5.724 reclutamenti di giovani impiegati nel 2019, guarda inoltre con speranza al futuro dell'azienda leader nel settore dell'alta velocità. Il personale selezionato andrà a potenziare la qualità del servizio offerto da Fs, specialmente per quanto riguarda l'ambito regionale che ogni giorno è un punto di riferimento per migliaia di lavoratori pendolari.