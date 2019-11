Sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di ruoli attoriali e di tecnici per la realizzazione del film dal titolo Settecorti, prodotto da Farrago e i cui casting si terranno prossimamente ad Arezzo. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di attori, attrici, comparse, figuranti e personale tecnico per realizzare un film della d&e Animation, i cui casting si svolgeranno a Genova a dicembre e a gennaio.

Settecorti

Per un film dal titolo Settecorti, prodotto dalla casa di produzione Farrago, si cercano attualmente figure varie, sia attoriali che di carattere tecnico. Le selezioni per artisti si svolgeranno domenica 1 dicembre ad Arezzo, presso la Casa dell'Energia (Via Leone Leoni, 1), per l'esattezza presso la sede dell'Urban LAB della 'Fondazione Verso', dalle ore 14 alle 19. I candidati devono presentare in tale ambito un monologo, a libera scelta, di durata non superiore ad 1 minuto.

Gli interessati a candidarsi come artisti devono inviare la conferma della propria presenza al seguente indirizzo di posta elettronica: farragoproduzione @gmail.com, a cui invece quanti intendono proporsi come personale tecnico (operatori, montatori, tecnici della fotografia, costumisti, scenografi, segretati di edizione) devono inoltrare la propria candidatura.

Mondi paralleli - Prigionieri senza tempo

Per realizzare un nuovo film dal titolo Mondi paralleli - Prigionieri senza tempo, diretto da Gioele Fazzeri, sono attualmente in corso le selezioni.

Le riprese (da febbraio a luglio 2020) verranno poi effettuate prevalentemente a Genova, tranne quelle relative agli 'interni' inglesi, che verranno ricostruiti in luoghi della provincia di Savona e in quella di Imperia, e alcune 'panoramiche' londinesi. In particolare, per questo film prodotto dalla 'd&e Animation' si cercano attori, attrici, comparse, figuranti, bambini, ma anche stagisti per aiuto regia, scenografie e settore costumi.

I casting si terranno a Genova il 15 dicembre 2019 e l'11 gennaio 2020, in entrambi i casi a Villa Bombrini (Via Lodovico Antonio Muratori, 15), dalle ore 9 alle ore 14. Per proporre la propria personale candidatura è necessario presentarsi direttamente in una delle due date indicate, muniti di un documento di identità e di due fotografie (una a figura intera e una in primo piano). I minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci.

Quanti desiderano ricevere ulteriori informazioni possono far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: info.deanimation @gmail.com, senza inoltrare documenti, fotografie o l'intera candidatura.