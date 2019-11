Casting aperti per la ricerca di figure varie, anche senza esperienze in ambito recitativo, per un film prodotto da Ring Film e dal titolo Il re granchio, ambientato nella Tuscia della fine dell'800. Sono poi tuttora aperte le selezioni di attori e attrici di livello professionistico per una commedia che verrà messa in scena a Roma nel 2020.

Il re granchio

Per realizzare un film dal titolo Il re granchio, prodotto da Ring Film, sono aperte le selezioni per la ricerca di figure varie.

Il film, ambientato nella Tuscia di fine ottocento, sarà diretto da Alessio Righi e da Matteo Zoppis, registi di alcuni documentari di ottimo livello e premiati in numerose occasioni. Si tratta peraltro del loro primo lungometraggio. Le riprese verranno poi effettuate tra gennaio e aprile 2020 nell'ambito della Tuscia. In particolare, la richiesta è indirizzata verso uomini di età compresa tra 45 e 80 anni, per interpretare ruoli di contadini o di banditi, e donne della stessa fascia di età per il ruolo di contadine.

Non si richiedono precedenti esperienze di carattere recitativo. I casting, organizzati in sinergia con il Comune di Vejano e con il Tuscia Film Fest, si terranno presso la Sala Polivalente di Vejano (Via Cardinale Cavicchioni, all'interno del Parco Comunale) venerdì 15 novembre dalle ore 16 alle ore 19. Gli interessati possono presentarsi direttamente o prendere previamente contatto, anche al fine di reperire ulteriori informazioni e dettagli, a questo indirizzo di posta elettronica: castingregranchio@gmail.com.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Si consiglia comunque la partecipazione alle selezioni a quanti risiedono sul posto o in zone limitrofe o, quantomeno, non particolarmente distanti dalla Tuscia.

Una commedia

Per la realizzazione di una commedia, definibile come 'surreale', che verrà poi messa in scena a Roma nel mese di febbraio del prossimo anno, sono in corso le selezioni di attori e attrici di livello professionistico e di età compresa tra 30 e 35 anni, al fine di completare il cast.

Entrando maggiormente nello specifico si richiedono doti rilevanti a livello di attitudine al movimento e di ironia. Gli interessati devono inviare quanto prima i propri dati personali, i riferimenti di contatto, alcune fotografie recenti e ben visibili, il proprio curriculum di carattere artistico-professionale e un video di presentazione o uno showreel al seguente indirizzo di posta elettronica: siparioliberopoetico@libero.it.

A seguito di una attenta analisi della documentazione presentata in sede di inoltro delle candidature la produzione provvederà poi a prendere contatto con gli attori e le attrici da considerarsi interessanti ai fini della realizzazione della commedia.