Selezioni tuttora aperte per la ricerca di una attrice di livello professionale per un film legato al prestigioso Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano. Sono poi ancora aperte le ricerche di numerosi artisti (performers, danzatori, cantanti e altro ancora) per realizzare format internazionali connessi a spettacoli da tenersi a bordo di navi da crociera.

Un film

Per la realizzazione di un film di carattere pubblicitario e correlato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano, sono in corso le relative selezioni.

Le riprese verranno poi effettuate nel capoluogo lombardo nel prossimo mese di dicembre, per l'esattezza tra il 10 e l'11. La richiesta in questione è orientata nello specifico verso una attrice di livello professionale e tra 25 e 40 anni di età, la quale dovrà successivamente interpretare il ruolo di una donna bella quanto fascinosa. Le interessate devono presentare la propria candidatura (entro e non oltre il prossimo 12 novembre) al questo indirizzo di posta elettronica: quellicheicasting@gmail.com, specificando dati personali e riferimenti di contatto, e allegando curriculum artistico-professionale e due fotografie recenti (una in primo piano e l'altra a figura intera).

I provini si svolgeranno poi, ma esclusivamente a seguito di convocazione, sempre a Milano il 13 e il 14 novembre, per l'esattezza presso il prestigioso Centro Sperimentale di Cinematografia, con sede a Via Fulvio Testi, 121.

Format internazionali

Per realizzare interessanti format di livello internazionale in relazione ad attività professionale da svolgersi successivamente su navi da crociera, sono attualmemte in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di performers e cantanti.

In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti di vari artisti, tutti in possesso di notevole versatilità, tra cui ballerini e ballerine con capacità acrobatiche (sia a terra che in aria), acrobati e acrobate con peculiari abilità in ambito della danza o in aria, aerialisti (in duo o singoli), performers (sia singoli che in coppia), cantanti. Gli interessati a presentare la propria candidatura devono inoltrare (entro e non oltre il prossimo 15 dicembre) i propri dati personali e di contatto, unitamente al proprio curriculum artistico, ad alcune fotografie attuali e ben visibili e a video di proprie esperienze artistiche, a questo indirizzo di posta elettronica: audizione.casting@ gmail.com.

I provini si svolgeranno in seguito su convocazione, dopo una accurata valutazione della documentazione inoltrata nell'ambito della presentazione della propria personale candidatura.