Selezioni in corso di attrici per una produzione cinematografica internazionale. Sono inoltre tuttora aperti i casting per la ricerca di diverse comparse, di varie età, per la realizzazione di uno spot nel settore dell'abbigliamento, con riprese da effettuarsi a Milano, Roma e Napoli.

Una produzione cinematografica internazionale

Per realizzare una produzione importante di carattere cinematografico italo-francese, con successiva distribuzione americana, sono aperte le selezioni di attrici.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso una attrice di livello professionistico e di età compresa tra 25 e 30 anni, con adeguata esperienza recitativa nel settore cinematografico. La ricerca è correlata al solo territorio del Triveneto. Le riprese verranno poi effettuate a partire dal prossimo anno. Le interessate a proporre la propria candidatura, devono inviare i propri dati personali e di contatto, unitamente ad alcune fotografie recenti e al proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: dimensionedeva@gmail.com. I provini avranno luogo esclusivamente su convocazione a seguito di accurata valutazione di quanto inoltrato.

Uno spot pubblicitario

Per la realizzazione di un interessante spot di tipo pubblicitario nel settore dell'abbigliamento sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di varie comparse. La richiesta in questione è indirizzata nei confronti di giovani ambosessi di età compresa tra 18 e 35 anni e di uomini e donne più maturi, per l'esattezza tra 35 e 50 anni. Le comparse selezionate avranno poi il ruolo di spettatori nell'ambito di tre sfilate che si terranno rispettivamente a Milano, Roma e Napoli.

Dato il tipo di impegno non si cercano pertanto modelli e modelle, considerato anche il fatto che non verrà richiesto ai selezionati di indossare l'abbigliamento da pubblicizzare. Verranno preferite le candidature di quanti risiedono nei luoghi in cui verranno effettuate le sfilate e le relative riprese dello spot, previste tutte nel mese di di dicembre di quest'anno. Rimane comunque il fatto che chiunque può proporsi come comparsa, pur risiedendo altrove.

Peraltro, per i selezionati è prevista, oltre alla regolare retribuzione, anche la copertura integrale delle spese di viaggio e di vitto e alloggio. Gli interessati a partecipare alle selezioni devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, tre fotografie (tra cui una in primo piano senza trucco e una a figura intera), al seguente indirizzo di posta elettronica: spotabiti@gmail,com. I casting si svolgeranno poi su convocazione.