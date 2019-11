Sono attualmente aperte aperte le iscrizioni a tre Concorsi Pubblici per la professione di assistente sociale, assistente sanitario e tecnico di radiologia. I bandi sono stati emessi dall'ASST PG 23 di Bergamo (assistente sociale), dall'ASST Spedali Civili di Brescia (assistente sanitario) e dall'ULSS 2 Marca Trevigiana, per il ruolo di tecnico di radiologia. A seguire, le info e requisiti.

Selezione comparativa per assistente sociale

L'ASST PG 23 di Bergamo ha indetto un avviso pubblico, per procedura comparativa, relativa al conferimento di un incarico libero professionale in qualità di assistente sociale.

Gli interessati devono far pervenire l'istanza di ammissione entro il prossimo 7 novembre, mediante consegna a mano, agenzia di recapito autorizzata o tramite PEC, all’indirizzo mail 'ufficioprotocollo @pec.asst-pg23.it'. Si ricorda che, oltre i requisiti generali, i partecipanti devono aver conseguito un:

Diploma di laurea triennale (classe 06) – Scienze del Servizio Sociale;

Altri titoli equivalenti

Iscrizione all'albo professionale

Documentata esperienza pluriennale in qualità di assistente sociale in ambito oncologico presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.

Il bando completo è pubblicato sul sito di suddetta azienda sanitaria, sezione 'concorsi'.

Avviso pubblico per assistente sanitario

L'A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia ha disposto l'apertura di un bando con colloquio selettivo per l'assegnazione di due borse di studio ciascuna della durata di 12 mesi, per attività di data manager. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il possesso di una laurea in Assistenza sanitaria. I candidati, inoltre, sono tenuti a consegnare la domanda in carta semplice, presso l’U.O.C.

Risorse Umane (Settore Reclutamento Personale), entro le ore 12:00 del prossimo venerdì 8 novembre. Il testo integrale dell'avviso è visionabile al sito: asst-spedalicivili.it/servizi/concorsi/concorsi_fase04.aspx?ID=3065.

Graduatoria per tecnico sanitario di Radiologia Medica

L'ULSS 2 Marca Trevigiana ha emanato un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria con la qualifica di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica a tempo determinato.

Per poter partecipare all'avviso è richiesto il conseguimento del: diploma di laurea di 1° livello in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia o titoli equipollenti, con relativa iscrizione all’albo professionale. La presentazione della domanda dovrà essere effettuata mediante procedura telematica entro il prossimo 18 novembre.

Preselezione e prova d'esame

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia elevato, l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo svolgimento di una eventuale prova preselettiva.

Il presente avviso pubblico è reperibile al sito: aulss2.veneto.it - concorsi - avvisi pubblici.