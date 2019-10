Grazie al programma Guggenheim Museum Internship Programme i giovani interessati potranno presentare la propria richiesta di partecipazione per svolgere un'esperienza formativa, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale, presso uno dei musei più famosi di tutto il mondo: il Guggenheim di New York.

Il Guggenheim organizza tirocini in tre differenti periodi dell'anno: attualmente, sono aperte le selezioni per coloro che andranno ad effettuare il proprio tirocinio nel periodo primaverile, ovvero da gennaio ad aprile 2020.

Per poter partecipare a tale selezione, è necessario che gli interessati inviino la propria domanda di partecipazione entro il prossimo 1° novembre 2019.

Gli obiettivi dei tirocini

L'obiettivo del Guggenheim Museum Internship Programme è quello di consentire a tutti i giovani che hanno interesse ad approfondire e proseguire la propria carriera nel mondo dell'arte di vivere una vera e propria esperienza di formazione pratica.

In base al proprio background accademico, i candidati selezionati saranno assegnati ad uno specifico dipartimento del museo e, sotto la supervisione di un tutor, parteciperanno ai lavori di cui si occupa quel determinato dipartimento.

Lo stage avrà una durata di circa tre mesi e, oltre che in primavera, può essere effettuato anche d'estate o in autunno.

Nonostante sia possibile far richiesta per l'ottenimento di una borsa di studio, in generale il tirocinio presso il Guggenheim Museum non prevede alcuna retribuzione. Non è prevista neanche la fornitura di un alloggio, sebbene il museo sia disponibile a suggerirne alcuni a coloro che ne facciano richiesta.

Requisiti di partecipazione e modalità di candidatura

Possono partecipare alla selezione studenti, laureati, laureandi e dottorandi che abbiano piacere di approfondire la conoscenza del mondo dell'arte.

Sarà necessaria la conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.

Coloro che intendono candidarsi dovranno anzitutto compilare il form online disponibile sul sito del museo, a cui allegare la documentazione richiesta, ovvero:

lettera di presentazione in cui si spiega il proprio interesse per l'iniziativa;

curriculum;

prova di iscrizione presso un istituto accademico accreditato;

esempio di scrittura accademica oppure portfolio di progetti.

In ogni caso, è consigliabile ai candidati interessati di consultare il sito del Museo, nella sezione che si occupa dei tirocini, per conoscere gli ulteriori dettagli su tempistiche e requisiti di selezione, nonchè sulle modalità per concorrere all'assegnazione di una delle borse di studio disponibili.