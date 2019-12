La nota azienda di grande distribuzione alimentare Despar ha aperto le selezioni per le posizioni di addetti alle vendite e cassieri da inserire in alcuni punti vendite sparsi in tutta Italia. Si tratta di un'importante opportunità lavorativa per tutti coloro che intendono avviare un percorso di crescita all'interno di una delle più importanti aziende di grande distribuzione presenti sul territorio nazionale.

La grande azienda, infatti, è presente in Italia sin dagli anni '50. Nata con il marchio Spar, nel 1960 cambia la denominazione in Despar Italia. Ad oggi, il noto marchio è gestito da oltre 10 aziende diverse unite nel Consorzio a Responsabilità Limitata Despar Servizi.

Tuttavia, si tratta di un'azienda solida ed in forte crescita, con un fatturato pari a 31,14 miliardi di euro secondo i dati raccolti nel 2011. La società, inoltre, opera con tre centri di distribuzione presenti a Bolzano, Udine e Mestrino e conta più di 550 punti vendita dislocati nelle regioni del Nord Italia quali Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Trentino Alto Adige.

Despar apre le selezioni

L'azienda è alla continua ricerca di nuove figure professionali da inserire nelle varie filiali. In particolare, avrebbe aperte le selezioni per addetti alle vendite, cassieri e addetti al banco gastronomia da inserire nei punti vendita di Bologna, Carpi, Capogalliano, Modena, Misano Adriatico e Codigoro.

Tuttavia, le selezioni dell'azienda non si limitano soltanto ai contratti di lavoro a tempo indeterminato anche molti giovani infatti avranno la possibilità di intraprendere un percorso formativo attraverso contratti di stage e tirocini retribuiti.

I requisiti

Tutti gli interessati alle candidature per cassieri dovranno essere disponibili al lavoro su turni e nei giorni festivi oltre ad avere una predisposizione al lavoro di squadra. La risorsa, infatti, si occuperà di assistere il cliente nelle fasi di acquisto e di effettuare le varie operazioni di resi.

Per la posizione di addetto alle vendite, invece, si richiede una precedente esperienza nel medesimo ruolo maturata presso altre aziende della Grande Distribuzione Organizzata. L'addetto alle vendite, inoltre, si occuperà del posizionamento della merce negli scaffali, dell'ordinazione della merce e dell'assistenza alla clientela. Per partecipare alle selezioni è necessario inserire il proprio curriculum nella banca dati presente sul sito Despar. Tuttavia, l'ufficio del personale si occuperà di effettuare lo screening dei curriculum e di convocare per un colloquio conoscitivo i candidati con i requisiti più in linea rispetto a quelli richiesti.

Tuttavia, i neo-assunti verranno inseriti in un primo percorso di formazione.