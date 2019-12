Sono attualmente aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di ruoli attoriali principali e secondari nonchè di figuranti, per la realizzazione di un cortometraggio diretto da Cristian Calabrese e dal titolo X - Max. Le riprese verranno poi effettuate a breve a Verona. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di figure varie, maschili e femminili, per la realizzazione di un interessante spot di una azienda leader nel proprio settore e da girare a Napoli.

X - Max

Per lo short film dal titolo X - Max, diretto da Cristian Calabrese, sono in corso le selezioni di ruoli principali, secondari e figurazioni.

Le riprese verranno poi effettuate nella prima metà del mese di gennaio 2020 a Verona. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata innanzitutto verso i seguenti ruoli principali: una attrice di età compresa tra 20 e 25 anni (Maria) e un attore tra 40 e 50 anni (Hector). Si cercano poi, per piccoli ruoli di carattere quindi secondario, un attore tra 30 e 40 anni (Simbo), una attrice tra 18 e 25 anni in grado di ballare (Ballerina), un attore tra 25 e 30 anni (Barista), due attrici, di cui una di età compresa tra 60 e 80 anni e l'altra tra 20 e 30 anni.

Infine, come figuranti, si cercano otto attori e otto attrici, tutti e tutte di età compresa tra 20 e 40 anni, e dieci attrici tra 20 e 30 anni. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare entro e non oltre il prossimo 31 dicembre i propri dati personali e di contatto a questo indirizzo di posta elettronica: castingencofilm @gmail.com, allegando per i ruoli principali due fotografie del viso e a figura intera, nonchè un breve video showrell (di durata non superiore a un minuto) e il proprio curriculum artistico-professionale, e per piccoli ruoli o per figuranti solamente le foto.

Uno spot

Per la realizzazione di uno spot di una importante azienda leader nel proprio settore e da girare prossimamente, tra questo mese di dicembre e il gennaio 2020, sono aperte le selezioni. La richiesta è rivolta nello specifico nei confronti di un uomo e di una donna, entrambi di età compresa tra 30 e 50 anni e residenti a Napoli, dove in seguito verranno peraltro effettuate le riprese. Gli interessati a candidarsi devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, curriculum artistico-professionale, eventuale showreel, fotografie a figura intera e in primo piano, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingvideospot @gmail.com.

Nell'oggetto è necessario inserire 'spot Napoli'. I casting si svolgeranno successivamente nel capoluogo partenopeo ed esclusivamente su convocazione, a seguito di accurata valutazione di quanto inviato.