La nota catena di distribuzione alimentare inaugura 40 nuovi punti vendita e avvia il maxi piano di recruiting che porterà a circa 2 mila assunzioni su tutto il territorio nazionale. In particolare, si ricercano diverse figure professionali che verranno avviate ad un primo percorso di formazione al successivo inserimento in azienda.

Lidl ricerca diversi profili professionali

La nota catena tedesca fondata nel 1930 è approdata in Italia nel 1992 e conta più di 600 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale, 10 poli logistici e oltre 16 mila dipendenti operanti nel settore commerciale e amministrativo.

Tuttavia, i principali investimenti dell'azienda si concentrano sulle risorse umane e per il quarto anno consecutivo si è aggiudicata il Best Workplace rilasciato dal Great Place To Work Institute. Inoltre, si tratta di un'azienda in forte espansione e, grazie ai recenti successi finanziari, il Gruppo ha inaugurato 40 nuove filiali e avrebbe avviato una maxi campagna di reclutamento che porterà a numerosi posti di lavoro nel 2020. Si tratta dell'assunzione di diversi profili professionali come addetti alle vendite, Store Manager, Assistenti Amministrativi, Addetti a Revisione, Project Manager che opereranno su molte regioni d'Italia.

In particolare, l'azienda è alla ricerca di giovani diplomati e laureati per le posizioni di Assistant Store Manager che sarà di supporto al responsabile di Filiale nella gestione del Punto Vendita. Inoltre, si ricercano addetti alle vendite che, invece, si occuperanno del rifornimento della merce negli scaffali e delle operazioni di cassa. I posti sono riservati anche a giovani senza esperienza, i quali potranno candidarsi per la posizione di Operatore di Filiale, ovvero, quella figura che si occupa della sistemazione della merce e della pulizia del punto vendita.

Aperte le selezioni anche per laureati

Gli annunci di lavoro di Lidl, inoltre, sono rivolti anche a giovani laureati che potranno candidarsi per la posizione di Capo Area/Manager. In questo caso, la risorsa si occuperà della gestione economica e commerciale della filiale.

Inoltre, avrà il compito di coordinare un team di 15 persone e applicherà le direttive aziendali, oltre a garantire il rispetto delle norme di sicurezza. Per tale posizione, infatti, è richiesta una buona preparazione, una laurea ad indirizzo economico e una precedente esperienza nel settore. La risorsa sarà inserita nella sede regionale di Arcole. Gli interessati potranno consultare le Offerte di lavoro sul sito di Lidl ed inviare la propria candidatura, inserendo il curriculum vitae nell'area dedicata alle assunzioni di personale.