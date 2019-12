Aperte le selezioni per Capistazione da inserire nella società controllata Rete Ferroviaria Italia S.p.A. Difatti, continua il piano di maxi reclutamento all'interno del Gruppo Fs che attualmente ricerca numerose figure professionali garantendo periodicamente nuove opportunità lavorative per giovani diplomati e laureati.

La nota azienda di trasporto ferroviario, infatti, ha recentemente firmato un nuovo piano di assunzioni che porterà a 650 mila posti di lavoro entro il 2023, grazie anche ai prepensionamenti che dovranno essere rimpiazzati con nuove risorse da inserire all'interno del Gruppo.

Tuttavia, molti giovani avranno la possibilità di cimentarsi in un contesto dinamico e avviare un'importante carriera all'interno di una delle più grandi aziende di trasporto ferroviario presenti in Italia. Ferrovie dello Stato, infatti, offre ai suoi dipendenti un ambiente stimolante e un percorso di crescita professionale anche con l'ausilio di un mentore per rendere ancora più efficace l'inserimento in azienda.

Gruppo Fs seleziona Capistazione

Qualche giorno fa, il Gruppo Ferrovie dello Stato avrebbe aperto le selezioni per Capistazione da inserire nella società controllata RFI S.p.A.

presso le aree di circolazione Bari-Ancona, Genova, Milano, Torino, Venezia-Trieste e Verona. Tuttavia, la figura dovrà occuparsi delle attività di dirigenza del movimento, della sorveglianza e del coordinamento tecnico e gestionale nell'ambito della stazione di riferimento. Inoltre, il Capostazione è quella figura che si occupa delle attività di ripartizione dei veicoli e dell'applicazione delle norme regolamentari dell'esercizio. L'annuncio pubblicato qualche giorno fa sul sito istituzionale del Gruppo Ferrovie dello Stato, inoltre, richiede un'età compresa fra i 18 e i 29 anni, il possesso della patente B, un diploma maturità conseguito presso un liceo e il possesso dei seguenti requisiti fisici: acuità visiva pari a 8/10 complessivi, vista da vicino e intermedia sufficiente, campo visivo normale, visibilità binoculare efficace e udito sufficiente per conversazione telefonica o per udire segnali d'allarme ed i messaggi radio.

Cv entro il 12 gennaio 2020

Inoltre, costituisce requisito preferenziale la maggiore votazione conseguita nel diploma e la residenza nelle province di Bari, Ancona, Genova, Milano, Torino, Venezia e Verona. Tutti gli interessati alle selezioni potranno registrarsi sul portale del Gruppo Fs ed inoltrare la candidatura caricando il proprio curriculum che verrà in seguito esaminato dall'ufficio risorse umane. Tuttavia, i profili risultanti in linea con i requisiti richiesti verranno convocati per il colloquio. La candidatura dovrà essere inviata entro il 12 gennaio 2020.