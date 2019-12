Selezioni in corso per la realizzazione di uno spot con riprese da effettuarsi prossimamente nella Capitale. Si segnalano, inoltre, ancora aperti i casting per la ricerca di varie figure (attori, attrici, danzatori, danzatrici, cantanti) per uno spettacolo dal titolo Mago di Oz - Il Musical, un'interessante iniziativa artistica e professionale.

Casting per spot di nota marca di birra

Per la realizzazione dello spot di un'importante marca di birra italiana, si ricercano attualmente alcune comparse ambosessi.

Le riprese verranno effettuate verso la fine del mese di gennaio 2020 a Roma, orientativamente il giorno 28. Nello specifico, la richiesta in questione è orientata verso le seguenti figure: tre ragazze di età compresa tra 25 e 30 anni, di bella presenza e molto sorridenti, una donna tra 40 e 50 anni, con occhi scuri e capelli neri lunghi, un uomo con capelli di color grigio e di età compresa tra 50 e 60 anni. Tutti i candidati devono risiedere nella Capitale o in zone limitrofe ed essere disponibili per le riprese che si svolgeranno in una sola giornata iniziando intorno alle ore 8, per proseguire in linea di massima fino alle ore 18.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare quanto prima i propri dati personali e di contatto, unitamente ad alcune fotografie, al seguente indirizzo di posta elettronica: spotbirra@gmail.com. I soggetti che verranno ritenuti interessanti, a seguito di un'accurata valutazione della documentazione presentata, saranno successivamente convocati dalla produzione.

Selezione cast 'Mago di Oz - Il musical'

Per lo spettacolo dal titolo Mago di Oz - Il Musical, sono in corso le selezioni. In particolare la ricerca è orientata verso attori e attrici cantanti, con buone competenze nell'ambito della danza, e di danzatori e danzatrici, attori e attrici cantanti per ensemble. Il tutto al fine di organizzare l'intero cast per lo spettacolo che si terrà presso il parco di Mirabilandia, per un periodo lavorativo che andrà da marzo a ottobre del prossimo anno.

Le selezioni si svolgeranno a Milano il prossimo 20 gennaio a partire dalle ore 10 presso il MAS (Music, Arts & Show), in via Antonio Meucci 83. A tal proposito, gli interessati devono inviare, entro e non oltre il prossimo 15 gennaio, i propri dati personali e di contatto, allegando almeno due fotografie (in primo piano e a figura intera) e il proprio curriculum artistico - professionale al seguente indirizzo di posta elettronica: castings@stuntmanshowproductions.com, inserendo nell'oggetto "Casting Milano". Pur non essendo vincolante, sarà comunque alquanto gradito anche l'inoltro in allegato di un filmato, preferibilmente un link di rimando a YouTube.