L’INPS ha pubblicato qualche giorno fa un nuovo bando per l’assegnazione di borse di studio rivolte ai figli e orfani dei dipendenti pubblici e pensionati, che consentirà loro dai accedere gratuitamente a corsi di laurea, corsi di specializzazione post laurea e corsi di dottorato riferiti agli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018. L’importo della borsa di studio può arrivare fino ad un massimo di 3.000 euro. Vediamo quindi quali sono i requisiti per partecipare e come presentare domanda.

Oltre 6mila contributi economici per giovani under 32

Per partecipare al bando per borse di studio INPS è indispensabile essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

età di massimo 32 anni ;

; non aver già usufruito, per l’anno accademico 2016/17, di altri contributi analoghi erogati dall’Inps, o da altri enti pubblici o privati, sopra il 50% dell’importo della borsa di studio messa a concorso;

non essere risultati vincitori del Bando Inps ‘Collegi Universitari’ per l’anno accademico 2017/18.

Per quanto i requisiti specifici, gli stessi dipendono dalla scelta del corso di laurea o dottorato o corsi di specializzazione post laurea.

Ad esempio gli studenti che concorrono all’assegnazione della borsa di studio per un corso di laurea non devono essere fuori corso nell’anno accademico per il quale concorrono e devono avere una media minima di 24/30, riportando una votazione di 88/110. Gli studenti che voglio partecipare ad un corso di specializzazione devono iscriversi ad un corso di specializzazione post laurea nell’anno accademico 2016 – 2017 e devono aver conseguito il diploma di laurea con votazione pari a 92/110. Gli studenti che vogliono intraprendere un dottorato di ricerca non devono essere già assegnatari, per l’anno di riferimento, di una borsa di studio per il dottorato e devono aver conseguito il diploma di laurea con un punteggio di 105/110.

Termini di di presentazione della domanda e contributi economici

Prima di procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall’INPS come “richiedenti” della prestazione. Il modulo di richiesta di iscrizione in banca dati può essere prelevato direttamente dal nuovo portale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca in alto a destra le parole: modulo AS150. Il modulo, debitamente compilato, deve essere, poi, presentato dal richiedente alla Sede Provinciale Inps competente per territorio per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia del documento di identità in corso di validità; trasmettendolo via fax, inviandone una copia via PEC.

Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di un “PIN” dispositivo. La domanda di partecipazione deve essere inviata dalle ore 12,00 del 27 gennaio 2020 fino alle ore 12,00 del 28 febbraio 2020, accedendo al sito www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca “Borse di studio universitarie”. Bisogna poi aprire la relativa scheda informativa e cliccare su “Accedi al servizio”

Tutte le graduatorie saranno pubblicate sul sito www.inps.it nella specifica sezione riservata al concorso.

L’esito del concorso sarà comunicato a tutti i vincitori con avviso inviato all’indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile, indicati nella domanda di partecipazione. Le borse di studio previste dall'Inps sono oltre 6000, più in particolare: