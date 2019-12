Attualmente ci sono dei casting aperti, che si svolgeranno presso Cinecittà Studios per il nuovo film diretto dal regista Modestino di Nenna e dal titolo Italian Only. Le riprese verranno effettuate in Campania, Lazio e Puglia a partire dal mese di gennaio.

Sono inoltre in corso le selezioni di attrici per realizzare uno spot per il web con riprese a Milano.

Italian Only

Sono partiti i casting per la realizzazione del nuovo film diretto dal regista Modestino Di Nenna e dal titolo Italian Only. Si tratta di un 'giallo' le cui riprese saranno effettuate in Puglia, Campania e Lazio e che verrà prodotto da Cinemadyr.

Nel cast saranno presenti noti attori.

La richiesta è indirizzata innanzitutto verso i seguenti ruoli principali: un attore e un'attrice di età compresa tra 30 e 35 anni e un attore tra 40 e 50 anni dall'accento italo-americano. Per ruoli secondari si cercano invece: due attori tra 50 e 60 anni dall'accento russo, un attore tra 40 e 50 anni, un attore tra 50 e 60 anni, un'attrice di bella presenza con accento russo e di età compresa tra 25 e 35 anni e anche due attori tra 30 e 40 anni, anch'essi con accento russo.

Inoltre verranno selezionati un attore tra 40 e 50 anni e un'attrice tra 25 e 35 anni, entrambi di nazionalità cinese, un attore di età compresa tra 40 e 50 anni, due attori tra 35 e 45 anni e pure un attore sempre tra 35 e 45 anni, con capelli neri o castano scuro. Infine, per piccoli ruoli si selezionano tre attori e tre attrici tra 35 e 50 anni.

I casting si svolgeranno il 10 gennaio 2020 a Roma presso Roma Film Academy, in Cinecittà Studios (Via Tuscolana, 1055). Occorre portare con sè la fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale. A tale documentazione gli extracomunitari dovranno aggiungere la copia del permesso di soggiorno i corso di validità.

Per partecipare alle selezioni è necessario inviare entro e non oltre le ore 13 del prossimo 8 gennaio la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: italianonly@nadyr.it, indicando dati personali e di contatto, e allegando il proprio curriculum artistico-professionale e due fotografie headshot (viso) e a figura intera, attendendo nei giorni seguenti la eventuale convocazione da parte della produzione.

Uno spot per il web

Per realizzare uno spot destinato alla diffusione via web e con riprese da effettuarsi a Milano, sono in corso le selezioni di attrici. Nello specifico, si cerca un'attrice di età compresa tra 20 e 35 anni, di bella presenza. Si precisa che verrà valutata soprattutto la bellezza di viso e occhi.

Le interessate a proporsi devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando uno showreel e il proprio curriculum artistico, a: contatto@ adigitalelse.com. I provini si svolgeranno poi su convocazione.