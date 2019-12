Sono tuttora aperte le selezioni finalizzate a realizzare una nuova importante produzione Bollywood, con riprese da effettuarsi prossimamente in Costiera Amalfitana nell'arco di tre giorni. Sono inoltre attualmente aperte anche le selezioni per realizzare un interessante spot pubblicitario da girare a breve a Milano.

Una produzione Bollywood

Per la realizzazione di una nuova produzione internazionale di tipologia Bollywood, in sostanza del cinema indiano (il termine proviene dall'unione di Bombay e Hollywood), si selezionano attualmente ballerini e ballerine, innanzitutto in possesso di una buona conoscenza dello stile Hiphop.

Si richiedono inoltre le seguenti caratteristiche: rilevante forma fisica, rapidità nella memorizzazione delle coreografie che verranno insegnate (non sono previste prove pre-shooting), statura minima di 1,70 per le ballerine e di 1,75 cm per i ballerini. Particolarmente gradite saranno poi sia la conoscenza della danza in stile Bollywood che le eventuali precedenti esperienze con produzioni televisive e cinematografiche. Quanti desiderano proporre la propria personale candidatura, devono inviare entro e non oltre il prossimo 15 dicembre i propri dati personali e di contatto, allegando inoltre fotografie recenti in primo piano, da cui si vedano chiaramente lunghezza e colore attuale dei capelli, e a figura intera, che pongano in evidenza la fisicità, il proprio curriculum artistico-professionale, il link di rimando ad un video che mostri il proprio personale stile di ballo, altri eventuali link se si hanno avuto esperienze in produzioni Bollywood, a questo indirizzo di posta elettronica: vmcasting.odu@ gmail.com.

Nell'oggetto occorre inserire: 'Casting Costiera Amalfitana'. Si richiede ai selezionati la disponibilità a tre giornate di riprese da effettuarsi nella zona della Costiera Amalfitana tra il 18 e il 21 dicembre. Oltre alla regolare retribuzione la produzione provvederà all'integrale copertura delle spese di vitto e alloggio.

Uno spot pubblicitario

Per la realizzazione di un nuovo spot di carattere pubblicitario, le cui riprese verranno poi effettuate il prossimo 17 dicembre a Milano, sono aperte le selezioni.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di quattro uomini e di una donna, tutti e tutte di bella presenza e di età compresa tra 25 e 35 anni. Gli interessati devono inviare quanto prima dati personali, riferimenti di contatto e l'indicazione della propria età al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ parterre.it, inserendo nell'oggetto 'Spot 17/12'.