Selezioni attualmente in corso per la ricerca di vari ruoli da protagonista, di varie età ed etnie, per realizzare il nuovo film diretto da Nicola Campiotti. Sono inoltre aperti i casting per un video, da girare a breve, per il lancio della nuova campagna pubblicitaria di una bevanda analcolica molto conosciuta.

Un nuovo film

Per la realizzazione di un nuovo importante film a Torino, diretto da Nicola Campiotti, sono aperti i casting per la ricerca di attori e di attrici per la copertura di ruoli da protagonista.

Le riprese verranno poi effettuate a partire dalla primavera del prossimo anno. In particolare, la richiesta è indirizzata verso le seguenti figure: ragazzi arabi e ragazze arabe (sia con il velo che senza) di età compresa tra 18 e 30 anni; una coppia di coniugi sempre arabi e di età non inferiore a 50 anni (la donna senza velo); ragazzi tra 9 e 17 anni di origine subsahariana e in possesso di una buona conoscenza della propria lingua originaria; una ragazza italiana di età compresa tra 17 e 20 anni, dotata di spigliatezza e solarità; una ragazza italiana con tratti tipici di carattere mediterraneo e con capelli rasati o, quantomeno, disponibile a rasarli del tutto.

Per partecipare alle selezioni in questione è necessario inviare dati personali, riferimenti di contatto, tre fotografie (una a figura intera e le altre due in primo piano, una delle quali mentre si sorride), indicazioni concernenti età, luogo di origine, domicilio, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting.valentina@gmail.com. I provini (i minorenni dovranno presentarsi accompagnati) si terranno poi esclusivamente su convocazione.

Uno spot pubblicitario

Per uno spot di carattere televisivo, che andrà poi in onda dal mese di febbraio del prossimo anno, si cercano attualmente alcune comparse. Lo spot è correlato al lancio della campagna pubblicitaria di una nota bibita di tipo analcolico. Le riprese verranno poi effettuate a Milano a gennaio del prossimo anno, il 2020. In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti di cinque ragazze dai 20 ai 30 anni, due ragazzi di età tra 30 e 40 anni, due donne di età compresa tra 40 e 50 anni.

Tutti devono abitare o almeno avere un appoggio in Lombardia. Gli interessati devono inviare dati personali e riferimenti di contatto (recapito telefonico e di posta elettronica), allegando poi alcune fotografie recenti, a questo indirizzo di posta elettronica: studiocastingspot@gmail.com.