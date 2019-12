Sono in corso le selezioni di concorrenti per un programma televisivo dal titolo Sky Sport Quiz, che andrà in onda su Sky Sport Uno a partire dalla fine del mese di gennaio 2020. La nuova trasmissione prevede quiz e giochi concernenti un po' tutti gli sport. Tutti i selezionati riceveranno premi, con super-premio finale per il vincitore. Sono inoltre aperte le selezioni per la realizzazione di un cortometraggio diretto da Antonio Morra e che verrà girato a Milano.

Sky Sport Quiz

Per un nuovo programma televisivo dal titolo Sky Sport Quiz, si selezionano appassionati con ottima conoscenza di un po' tutti gli sport, a partire innanzitutto da Calcio, Formula 1, Tennis, MotoGp, Basket, ma non solo.

Sono previste comunque domande e giochi riguardanti tutte le varie attività sportive. Gli interessati a proporre la propria personale candidatura devono far riferimento al sito web di Sky, alla sezione concernente i casting e nello specifico a quiz.skysport.it, dove possono trovare sia le modalità di partecipazione al nuovo programma che le cosiddette 'regole del gioco'. Possiamo comunque anticiparvi il fatto che sono previste tre fasi. La prima consiste nel partecipare al casting online direttamente sul sito.

Quanti riusciranno a superare il primo step verranno poi contattati per una selezione di carattere telefonico cui seguirà, in caso di esito positivo, il casting vero e proprio che si svolgerà negli studi di Sky. La nuova trasmissione, condotta da Sara Brusco e da Marco Cattaneo, andrà in onda su Sky Sport Uno a partire da venerdì 31 gennaio 2020, per proseguire poi tutti i venerdì fino al 10 aprile per un totale di undici puntate, di cui otto eliminatorie, due semifinali e una finale. Tutti i concorrenti selezionati (saranno in tutto 32) riceverrano dei premi (di puntata e di consolazione) e al vincitore andrà il super-premio finale.

Un cortometraggio

Per un cortometraggio dal titolo Extaernum, diretto dal regista Antonio Morra e prodotto da Maya, sono in corso le selezioni di attori e attrici. Le riprese verranno poi effettuate a Milano nel mese di gennaio del prossimo anno. In particolare, la richiesta è orientata nei confronti di due attori e una attrice per ruoli principali e secondari. Entrando ulteriormente nello specifico, si cerca un uomo di età compresa tra 28 e 38 anni (ruolo da protagonista), un uomo intorno ai 28 anni (ruolo secondario), una donna tra 25 e 35 anni (ruolo da co-protagonista).

Gli interessati devono inviare dati personali e di contatto, unitamente a foto e curriculum artistico a questo indirizzo di posta elettronica: extaernum @gmail.com. I provini si svolgeranno poi su convocazione.