Sono attualmente aperte le selezioni di numerosissime comparse, maggiorenni e di ogni età ed etnia, per realizzare un film le cui riprese sono iniziate da qualche tempo a Civitavecchia, dove peraltro si svolgeranno i prossimi casting. Inoltre, sono aperte le selezioni di mimi danzatori e acrobati per l'opera Turandot di Giacomo Puccini nella versione diretta dal regista Al Weiwei per la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, con audizioni che si terranno prossimamente.

Un nuovo film

Per la realizzazione di un nuovo importante film le cui riprese sono attualmente in corso a Civitavecchia, sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di numerose comparse.

A tale proposito la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di uomini e donne, ragazzi e ragazze di diverse etnie, soprattutto cinesi, africani, nigeriani e italiani tutti di età compresa tra 18 e 80 anni. Gli interessati a proporre la propria personale candidatura devono presentarsi direttamente venerdì prossimo 13 dicembre, dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle ore 18, a Civitavecchia, presso l'Hotel De La Ville (Viale della Repubblica, 4).

Turandot

Per la celebre opera di Giacomo Puccini dal titolo Turandot sono attualmente in corso le selezioni.

In particolare, per l'opera in questione che verrà realizzata dal regista Ai Weiwei per la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, la richiesta è indirizzata innanzitutto verso mimi/danzatori, ambosessi di età compresa tra 20 e 40 anni e con struttura fisica normale/atletica. Le donne devono avere una statura compresa tra 1, 65 e 1, 75 e gli uomini tra 1, 75 e 1, 85. Si cercano poi anche mimi/ acrobati, ovvero uomini e donne tra 20 e 30 anni. Tutti i candidati uomini devono essere disposti a togliere l'eventuale barba.

Si precisa inoltre che essendo previsto l'utilizzo di un trucco alquanto pesante e di particolari parrucche non verranno accettate le candidature di quanti soffrono di forme allergiche verso cosmetici e mastici. I casting si svolgeranno poi venerdì 13 dicembre a Roma, presso la Sala Respighi (Galleria Regina Margherita) del Teatro dell'Opera di Roma. La convocazione per i mimi/danzatori è prevista per le ore 14 mentre quella per i mimi/acrobati è stata fissata per le ore 16, 30. Gli interessati possono presentarsi direttamente portando con sé un proprio documento di identità e un apposito modulo, accuratamente compilato e deve essere richiesto previamente al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio.regia@operaroma.it.

È comunque possibile compilare il modulo in questione il giorno stesso delle audizioni al proprio arrivo al Teatro.