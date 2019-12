Casting attualmente in corso, a cura di Cineworld Roma, per la ricerca di varie figure da inserire in nuove produzioni cinematografiche e televisive. Sono inoltre aperte le selezioni di attori per realizzare un'importante iniziativa, strutturata complessivamente in sette giornate lavorative, che si terrà prossimamente al Museo del Giocattolo di Roma.

Cineworld Roma

Per alcune produzioni cinematografiche e televisive, Cineworld Roma seleziona varie figure. Per riprese da effettuarsi martedì 17 dicembre, si cercano ragazzi di età compresa tra 18 e 21 anni.

Per candidarsi occorre inviare, unitamente ai propri dati, una fotografia frontale e una laterale al seguente numero telefonico: 392/ 6724326, tramite whatsapp. Per la realizzazione di una nuova serie televisiva, Cineworld cerca poi sosia di Papa Giovanni Paolo II, con età tra 60 e 70 anni. In questo caso gli interessati devono inviare dati e foto sempre tramite whatsapp ma a questo numero di telefono: 349/ 3118517. Per un'altra Serie Tv prodotta da Wildside sono inoltre ancora in corso le selezioni di giovani, tra 18 e 35 anni, in grado di giocare a calcio.

Per proporsi è necessario presentarsi, con abbigliamento da calciatori, il 18 o il 19 dicembre al Teatro Altro Spazio di Roma (via Tiburno, 33) tra le 10 e le 18. Infine, per un nuovo progetto cinematografico, sono ancora aperti i casting finalizzati alla ricerca di un bambino di età compresa tra 6 e 10 anni, in grado di suonare la fisarmonica. I genitori o i tutori legali dei bambini devono inviarne la candidatura all'indirizzo di posta elettronica minori@cineworldroma.com o far riferimento a questo numero di telefono: 340/6016289. Si consiglia di visionare, per le varie selezioni, la pagina ufficiale Facebook di Cineworld Roma.

Museo del Giocattolo di Roma

Per realizzare una ''passeggiata fiabesca'' presso il Museo del Giocattolo di Roma, sono in corso le selezioni di attori. In particolare, per questa interessante iniziativa ispirata a ''Lo Schiaccianoci'', la richiesta è indirizzata verso un attore di statura non inferiore a 1,70 cm, che verrà chiamato ad interpretare il ruolo di zio Drosselmeyer/Topo Re. A tale proposito, si richiede la disponibilità (sempre di pomeriggio tranne il venerdì, quando le ''passeggiate'' si svolgeranno al mattino) per le seguenti giornate: 15, 21, 22, 27, 29 dicembre 2019 e 3, 4 gennaio 2020.

Gli interessati devono inviare la propria candidatura a: promozionicalipso@gmail.com.