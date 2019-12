Sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di varie figure di tutte le età per la realizzazione di una serie televisiva le cui riprese verranno poi effettuate a Milano a partire dal mese di gennaio del prossimo anno. Sono, inoltre, tuttora aperte le selezioni per la ricerca di figuranti per uno spettacolo teatrale di genere drammatico e dal titolo Erik le cui prove in preparazione della messa in scena si terranno a Como.

Una serie televisiva

Per la realizzazione di una serie televisiva da girare a Milano a partire dal mese di gennaio del prossimo anno e prodotta dalla nota casa di produzione Wildside sono in corso le selezioni.

In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti delle seguenti figure: uomini e donne di età compresa tra 18 e 70 anni (senza piercing, tatuaggi in vista e tagli di capelli in stile moderno), bambini tra 6 e 13 anni, un mimo ed alcuni artisti di strada (non di tipo circense), giovani con l'aspetto da liceali, anziani di età non superiore a 74 anni, ragazzi dalla struttura fisica atletica (come calciatori), un'istruttrice di aerobica e ragazze che svolgono attività sportiva in tale ambito, drag queen, modelle, persone di origine giapponese e americana e turisti stranieri.

I casting per la serie televisiva, ambientata negli anni '80 del secolo scorso, si terranno giovedì 5 e venerdì 6 dicembre dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17:30, a Milano presso l'Avangard Agency (via Luigi Pirandello, 2). Gli interessati devono presentarsi direttamente muniti della fotocopia della propria carta di identità, del codice fiscale e del proprio Iban. I candidati extracomunitari dovranno portare anche la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità e tutti i minorenni saranno tenuti ad essere accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci, muniti a loro volta di un proprio documento di identità.

Uno spettacolo teatrale

Per realizzare lo spettacolo teatrale dal titolo Erik la produzione 'Centro Studi e Ricerche Freya cerca attualmente otto figuranti di età compresa tra 18 e 25 anni. Le prove, prima della messa in scena dello spettacolo (un dramma in cinque atti), si terranno poi a Como. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare entro e non oltre il prossimo 31 dicembre i propri dati personali e di contatto unitamente ad alcune fotografie recenti e ben visibili e al proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: bragi@eric.theater.

Le selezioni si svolgeranno successivamente solo su convocazione a seguito di accurata valutazione della documentazione inoltrata online.