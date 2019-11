Sono aperte le selezioni per uno spettacolo teatrale che andrà in scena a Milano e per la realizzazione del trailer di un cortometraggio dal titolo Cinque cose belle. I casting si svolgeranno rispettivamente a Milano e a Torino.

Uno spettacolo teatrale

Per realizzare uno spettacolo teatrale che andrà poi in scena a Milano, sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori, attrici e comparse. A tale proposito, la richiesta è orientata verso comparse e ruoli secondari, nonché nei confronti di un uomo di età compresa tra 25 e 35 anni, alto, ben curato e dalla struttura fisica atletica, un uomo tra 30 e 35 anni, con baffi e dall'aspetto 'burbero', un uomo tra 25 e 35 anni, di struttura fisica più o meno massiccia e di rilevante statura, una donna tra 50 e 60 anni, con capelli biondi e lunghi, possibilmente a caschetto, e dal fisico alquanto robusto, una ragazza di età compresa tra 25 e 30 anni, con capelli castano chiari lunghi e corporatura snella, un uomo tra 60 e 70 anni, con capelli bianchi e particolarmente corti, dal fisico asciutto e con un viso da bonaccione.

Gli interessati devono inviare i propri dati personali e di contatto, unitamente a curriculum artistico e ad alcune fotografie recenti a: teatrocasting3@gmail.com. A tale indirizzo di posta elettronica è possibile rivolgersi anche solamente al fine di reperire ulteriori informazioni. I candidati ritenuti interessanti verranno poi contattati per le audizioni, e in tale contesto saranno tenuti a presentare un monologo a propria libera scelta. Tutti dovranno dare inoltre la propria piena disponibilità in relazione alla fase delle prove e a quella inerente alle repliche.

Il trailer di uno short film

Per realizzare il trailer di un cortometraggio dal titolo Cinque cose belle, diretto da Lorenzo Scarafia e Mariam Reza Beigi e prodotto da Universal Foxy, sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca delle seguenti figure: una ragazza di età scenica tra 20 e 25 anni, per ruolo da protagonista, e una ragazza della stessa fascia di età come co-protagonista, entrambe preferibilmente residenti in Piemonte. I provini si terranno sabato 30 novembre a Torino, alla sala casting di Film Commission Torino Piemonte (Via Cagliari, 40/E), a partire dalle ore 10 e orientativamente sino alle ore 18.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Le interessate dovranno presentarsi direttamente e proporre un monologo di circa un minuto di durata. Inoltre dovranno avere con sé la fotocopia di un documento di identità e del proprio codice fiscale. Le riprese verranno poi effettuate nei primi giorni del prossimo mese di dicembre. Per ulteriori dettagli: universalfoxy@libero.it.