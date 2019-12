Attualmente sono in corso dei Concorsi Pubblici per l'assunzione di cinque posti di dirigente psicologo e un posto di assistente sociale. I bandi, con scadenza entrambi al 2 gennaio 2020, verranno espletati presso: l'Azienda Unità Locale Sanitaria N°9 Scaligera di Verona (per psicologo) e presso il Comune di Cologna Veneta (per il ruolo di assistente sociale). I vincitori dei rispettivi concorsi saranno assunti con contratto a tempo indeterminato.

Selezione per 5 psicologi

L'Azienda Unità Locale Sanitaria N°9 Scaligera di Verona ha indetto un concorso pubblico, per l’assunzione a tempo indeterminato di 5 psicologi - disciplina di psicoterapia, di cui 2 posti riservati al personale precario presso suddetta azienda sanitaria.

La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, dovrà essere prodotta on-line, entro il 2 gennaio prossimo, collegandosi al sito: aulss9veneto.iscrizioneconcorsi.it. All'istanza va allegata, la ricevuta comprovante delle spese di concorso di € 10,00.

Per quanto concerne i requisiti generali e specifici possono inoltrare la propria candidatura, i cittadini italiani e dell'Unione Europea, in possesso di una laurea in psicologia del vecchio ordinamento, oppure altri titoli afferenti quali: una laurea specialistica o magistrale in psicologia, con specializzazione nella disciplina oggetto di concorso e iscrizione alla sezione 'A' dell'albo degli psicologi.

Per ogni ulteriore comunicazione è possibile reperire il testo integrale del concorso, nel sito internet: ulss9.veneto.it - nella sezione 'concorsi e avvisi'.

Assunzione per un assistente sociale

È stato promosso dal Comune di Cologna Veneta, in provincia di Verona, un pubblico concorso per l'assunzione di un assistente sociale con contratto a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti generali è necessario aver conseguito una: Laurea triennale della classe 06 in 'Scienze del Servizio Sociale'; oppure altri titoli afferenti, tra cui una Laurea della classe L-39 in 'Servizio Sociale', con relativa iscrizione all'albo professionale degli assistente sociali.

La domanda di ammissione al concorso potrà essere inviata con una delle seguenti modalità: direttamente all'ufficio protocollo dell'ente; a mezzo posta elettronica certificata a: colognaveneta.vr @certt.ip-veneto.net; oppure a mezzo raccomanda con ricevuta di ritorno. Il termine ultimo per l'inoltro delle istanze è fissato al 2 gennaio 2020.

Qualora il numero delle domande risultasse superiori alle 60 unità, si procederà ad una preselezione che consisterà nella compilazione di test a risposta multipla.

Il testo integrale del concorso è pubblicato, nella pagina principale del sito: comune.cologna-veneta.vr.it , in primo piano.