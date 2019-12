Con scadenze decretate nel mese di dicembre è ancora possibile partecipare a tre differenti Concorsi Pubblici per il ruolo di assistente sociale, contabile e geometra.

I bandi sono stati pubblicati: dall'Unione Montana Appennino Parma Est (assistente sociale); dal Comune di Alto Reno Terme (istruttore amministrativo contabile) e dal Comune di Milano, per la professione di geometra.

Selezione per assistente sociale

L'Unione Montana Appennino Parma Est ha promosso una selezione pubblica per la copertura di due posti di assistente sociale a tempo determinato, da assegnare al 'Settore Servizi Sociali' di suddetto ente.

Coloro che intendono candidarsi alla presente selezione, devono essere iscritti all'albo professionale degli assistenti sociali e aver conseguito una Laurea Magistrale LM 87, oppure un Diploma universitario in Servizio Sociale.

La domanda di partecipazione, invece, potrà essere presentata direttamente all'ufficio predisposto dell'unione o inviata tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata, entro il prossimo 16 dicembre 2019. Il testo integrale del bando è scaricabile dal sito dell'Unione Montana Appennino Parma Est: unionemontanaparmaest.it - sezione 'amministrazione trasparente - bandi di concorso'.

Bando per assunzione di istruttore contabile

Il Comune di Alto Reno Terme, situato sull'Appennino bolognese, ha emanato un concorso pubblico, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo di 'Istruttore Amministrativo Contabile'. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata attraverso una delle seguenti modalità: direttamente al protocollo dell'ente; a mezzo servizio postale mediante raccomandata A.R, oppure tramite PEC, entro il 30 dicembre 2019.

Per quanto riguarda i requisiti specifici è richiesto un Diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il testo integrale del bando è pubblicato, nel sito ufficiale del Comune.

Milano: assunzione per 72 geometri

Il Comune di Milano ha indetto una pubblica selezione, per la copertura di 72 posti di istruttore ai servizi tecnici - geometra, con contratto a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti generali, i partecipanti sono in possesso di un: Diploma tecnico costruzioni e territorio (ex geometra); oppure di un Diploma di Laurea in Architettura o in Ingegneria Civile o Edile, o altri titoli di studio equivalenti.

Le domande dovranno pervenire, entro e non oltre il prossimo 11 dicembre, mediante procedura telematica, presente nel sito del Comune di Milano.

Alla domanda dovrà essere allegata, la ricevuta della tassa di € 3,90. Qualora il numero dei partecipanti fosse superiore alle 250 unità, è previsto un test preselettivo. Per ulteriori requisiti è possibile reperire, il testo completo della selezione, connettendosi al portale: web.comune.milano.it - selezioni aperte.