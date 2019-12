Nell'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale e sui siti d'appartenenza dei soggetti promotori, sono stati emessi nuovi Concorsi Pubblici in Lombardia per dirigente servizi alla persona e per istruttore direttivo. I bandi, con scadenze nella seconda metà di gennaio, verranno espletati presso il Comune di Parabiago (per dirigente) e presso il Comune di Bergamo (per istruttore).

Bando pubblico per dirigente servizi alla persona

Il Comune di Parabiago, in provincia di Milano, ha promosso un bando pubblico per l'assunzione di un posto di Dirigente ai servizi alla persona, a tempo pieno e indeterminato.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso di una Laurea specialistica/magistrale (nuovi ordinamenti universitari) o Diploma di Laurea in Economia e commercio, Filosofia, Giurisprudenza, Lettere, Lingua e cultura italiana, Pedagogia, Psicologia, Scienze politiche o Sociologia o altri titoli afferenti. Oltre titolo di studio specifico è necessario aver già prestato servizio, per almeno cinque anni, presso una pubblica amministrazione. Coloro che intendono presentare la propria candidatura dovranno inviare l'istanza, entro il prossimo 22 gennaio mediante uno dei seguenti mezzi: direttamente a mano; per mezzo PEC o raccomandata.

In relazione al numero dei candidati, la commissione può stabilire di procedere ad effettuare una prova preselettiva, consistente in una serie di quesiti a risposta multipla sugli argomenti delle prove scritte e di cultura generale e psico-attitudinali. Per ogni ulteriore informazione potete reperire il testo completo del bando, visitando il sito: trasparenza.comune.parabiago.mi.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_11800_0_1.html.

Bergamo: selezione due istruttori direttivi tecnici

Il Comune di Bergamo ha indetto un concorso pubblico per la copertura di due posti di 'Istruttore Direttivo Tecnico' a tempo pieno e indeterminato, da assegnare alla Direzione Sicurezza e Ambiente. Oltre ai requisiti generali è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: Laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale o in Scienze dell' Architettura (nuovo ordinamento); oppure, un Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria Civile o Architettura (vecchio ordinamento), altri titoli equiparati.

La domanda di partecipazione deve essere presentata mediante procedura telematica, entro il 19 gennaio, connettendosi al sito web istituzionale del Comune di Bergamo, sezione 'bandi di concorso'. Ricordiamo che il testo integrale del concorso è pubblicato, nella pagina principale del portale 'comune.bergamo.it'.