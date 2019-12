Il concorso bandito dalla Regione Campania, per la selezione di 641 unità da destinare ai centri per l'impiego, prevede di poter inviare la domanda, entro il 12 gennaio 2020. Potranno inviare la domanda di partecipazione al concorso, sia i diplomati che i laureati. Per i diplomati, sono stati banditi 416 posti, mentre per i laureati 225 posti. Per accedere al modulo della domanda di partecipazione al concorso occorrerà registrarsi sul sito della Regione Campania (necessario il codice fiscale, carta d'identità e indirizzo email).

Concorso CPI: le prove previste

Il concorso, per la selezione di personale per i centri dell'impiego prevede lo svolgimento di:

una prova preselettiva : nel caso in cui, le domande di partecipazione siano superiori a tre volte il numero dei posti banditi;

: nel caso in cui, le domande di partecipazione siano superiori a tre volte il numero dei posti banditi; una prova scritta : per i candidati che supereranno la prova preselettiva e per quelli esonerati dalla stessa (come ad esempio, i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’80%);

: per i candidati che supereranno la prova preselettiva e per quelli esonerati dalla stessa (come ad esempio, i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’80%); una prova orale: riservata ai candidati che avranno superato la prova scritta.

La prova pre-selettiva e quella scritta si svolgeranno con modalità informatiche.

Nello specifico, per la prova preselettiva, per ogni domanda proposta ai candidati, saranno previste tre risposte predefinite tra le quali il candidato dovrà scegliere quella ritenuta corretta. Nella fase di correzione, che avverrà mediante sistemi informatizzati, per ciascuna risposta esatta sarà attribuito un punto; zero punti, per le risposte non date. Inoltre, è prevista una decurtazione di punteggio pari a meno 0,33 punti, per le risposte errate. Nella fase finale del concorso, per i candidati che avranno superato tutte le prove è prevista la valutazione dei titoli posseduti.

Il punteggio ottenuto nelle graduatorie di merito sarà dato dalla somma del punteggio ottenuto alla prova scritta e quella orale, più il punteggio derivante dalla valutazione dei titoli. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. La prova preselettiva e quella scritta saranno composti da domande a risposta multipla. Il diario, con l’indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà l'eventuale prova pre-selettiva, sarà pubblicato, con valore di notifica, sul sito della Regione Campania.

Sempre, sul sito della Regione Campania sarà pubblicata la banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova, sulla quale i candidati potranno esercitarsi. Pertanto, è consigliabile consultare periodicamente la pagina dedicata ai concorsi, del sito della regione Campania.