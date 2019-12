Interessanti offerte lavorative arrivano anche dalla nota azienda Bauli, leader nella produzione di panettoni, pandori, colombe e cornetti. Il colosso veronese, infatti, è alla ricerca di numerose figure professionali da inserire nel proprio organico. Si tratta di addetti alla manutenzione, di assistenti amministrativi, oltre alle opportunità di stage in amministrazione e finanza.

La multinazionale è stata fondata da Ruggero Bauli nel 1922 a Verona ed è considerata la più importante industria dolciaria italiana.

Da anni, infatti, si occupa della produzione di croissant, panettoni, colombe, pandori e altri dolci di largo consumo. L'azienda dispone di quattro stabilimenti produttivi, circa 31 linee produttive e 27 centri distributivi: la superficie totale degli stabilimenti, infatti, misura circa 420 mila metri quadrati, di cui 52 mila disposti nei magazzini centrali presso i siti produttivi. Tuttavia, il gruppo può vantare una produzione di 170 tipologie diverse di prodotti e 697 referenze nel mercato dei prodotti da forno.

L'azienda, inoltre, produce circa 7 milioni di pandori, 8,2 panettoni tradizionali, circa 4 milioni di colombe e 180 milioni di croissant. Tuttavia, nel 2018 ha conseguito un fatturato pari a 472,6 milioni di euro e un utile netto che si aggira attorno ai 10,2 milioni. Inoltre, può contare sulla collaborazione di oltre 1.400 dipendenti operanti nel settore amministrativo e produttivo.

Bauli apre le selezioni per diplomati e laureati

Attualmente, l'azienda avrebbe aperto le selezioni per il potenziamento del proprio organico. Difatti, ricerca diverse figure professionali da inserire nei cicli produttivi: dall'addetto alla manutenzione, all'assistente amministrativo e a opportunità di stage in amministrazione e finanza. In particolare, per l'addetto alla manutenzione si richiede un diploma di perito tecnico e una precedente esperienza di almeno 5 anni nello stesso settore.

La figura si occuperà della gestione dei fermi macchina, dell'attività di manutenzione preventiva e del miglioramento degli impianti. Tra le posizioni aperte, anche quelle riguardanti l'addetto al Sales Back Office, che invece, si occuperà dell'assistenza post-vendita, della gestione dei prezzi e dei listini e della gestione degli assortimenti. Per tale posizione si richiede una laurea triennale in Economia, una conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese e una pregressa esperienza dai 3 ai 7 anni maturata in aziende di medio/grandi dimensioni.

L'azienda offre opportunità di stage

Bauli, infine, offre anche opportunità di stage in ambito finanziario per giovani laureandi in Economia. I tirocinanti, infatti, verranno affiancati da tutor aziendali e lavoreranno in stretto contatto con il Responsabile di funzione.

Tuttavia, apprenderanno le basi di contabilità generale del Gruppo. Per inviare le candidature è necessario registrarsi sul sito Bauli e caricare il proprio curriculum.