La compagnia ferroviaria Italo leader nell'ambito dell'alta velocità, dà il via alla sua campagna recruiting per l'assunzione di: controllori specialisti, monitoraggio aziendale, specialista in ambito fiscale, responsabile di progetto, trasformatore digitale, hostess. Si potrà partecipare alle selezioni inserendo il proprio curriculum vitae al sito ufficiale di Italo.

Selezioni in corso in Italo: ambiti e requisiti

Le principali posizioni aperte di Italo sono:

controller specialist : il candidato scelto sarà inserito all'interno dell'apparato Amministrativo, gestendo l'organizzazione economica e finanziaria dell'azienda. I requisiti necessari per tale candidatura sono: laurea in Scienze Economiche e Finanziarie, pregressa esperienza di consulenza aziendale, buona conoscenza degli strumenti finanziari, economici e di analisi, ottima conoscenza della lingua inglese e concreta predisposizione alla risoluzione di problemi. La sede di lavoro è Roma;

specialista fiscale: il candidato sarà impegnato in attività di calcolo dei tributi, con relativa responsabilità in ambito di organizzazione di oneri fiscali. Il titolo di studio da possedere sarà: laurea in Scienze Economiche, pregressa esperienza societarie e/o tributaria, buona conoscenza della lingua inglese, capacità di organizzare il lavoro sia in gruppi che in maniera individuale. La sede di lavoro selezionata per tale ambito lavorativo é Roma;

project manager: la risorsa sarà responsabile dello sviluppo dei programmi aziendali di Italo. I requisiti d'accesso sono: laurea in Informatica e/o in Ingegneria Informatica o in Business (settore IT), ottima conoscenza dei sistemi di progettazione e sviluppo, ottime capacita di risoluzione problemi e buona conoscenza della lingua inglese. La sede lavorativa é Roma;

assistente di bordo: il candidato scelto assisterà in treno i clienti Italo, al fine di rispondere positivamente a possibili esigenze ed eventuali problemi dei viaggiatori. I requisiti per la candidatura sono: diploma di scuola secondaria di II grado, ottima conoscenza della lingua inglese, conoscenza di un ulteriore lingua straniera, pregressa esperienza, disponibilità a trasferte. Le sedi lavorative sono: Napoli, Roma e Milano.

Come inviare il proprio Curriculum Vitae

Per candidarsi alle Offerte di lavoro di Italo bisognerà inoltrare il Curriculum Vitae al sito ufficiale dell'azienda, precisamente alla sezione: selezioni in corso.

Subito dopo, seguendo le indicazioni fornite dal sito stesso, sarà possibile scegliere la posizione a cui candidarsi in base alle proprie competenze professionali.