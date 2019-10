Sono numerose le Offerte di lavoro da parte di Italo Ntv, la prima compagnia ferroviaria privata europea ad operare sull’Alta Velocità. Il recruiting avviene attraverso il sito ufficiale dell’azienda, dove è presente l’apposita sezione ‘Lavora con noi’, costantemente aggiornata con le posizioni aperte e le selezioni in corso.

Tra le figure attualmente ricercate, rivolte a diplomati e laureati, figurano sia personale viaggiante, come hostess, steward e macchinisti, che tecnici come operatori d’impianto e ingegneri.

Italo Lavora con noi: le offerte di lavoro in corso

Fondata nel 2006, la società Nuovo Trasporto Viaggiatori ha iniziato ad operare nel 2012 con i treni Italo sulle tratte ferroviaria ad Alta Velocità, fino ad allora gestite unicamente da Trenitalia. In breve tempo Italo Ntv è diventato punto di riferimento per i viaggiatori che utilizzano il treno per i loro spostamenti e la continua crescita della flotta e delle tratte coperte porta alla necessità di una continua ricerca di personale di bordo e tecnici.

Queste, attualmente le offerte di lavoro disponibili:

Hostess e Steward di bordo . Per questa posizione si richiede il possesso del diploma di scuola media superiore, un’ottima conoscenza della lingua inglese (almeno a livello B2) oltre ad una seconda lingua. La conoscenza di una terza lingua costituisce elemento preferenziale. E’ gradita una precedente esperienza in ambito turistico, dei trasporti, della ricreazione o della ristorazione, anche all’estero. Le sedi lavorative sono quelle di Roma, Milano e Napoli e, ovviamente, bisogna essere disponibili a trasferte in tutta Italia. Per i candidati che supereranno la selezione è prevista l’ assunzione entro il 2020 con contratto di apprendistato e l’avviamento ad un percorso di formazione allo specifico ruolo.

Per tutte le posizioni non è indicata una data di scadenza della raccolta dei curriculum vitae dei candidati che possono essere inviati in modalità on line attraverso il sito italospa.italotreno.it in corrispondenza della posizione aperta di proprio interesse.