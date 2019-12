La Regione Campania ha indetto due nuovo bandi pubblici volti all'assunzione di 641 unità di personale da inserire nei vari Centri per l'Impiego presenti in Campania. Il primo bando riguarda l'assunzione di 225 da inserire nel ruolo di Funzionario (Cat. D - D1), il secondo bando è destinato di 416 unità di personale da impiegare nel ruolo di Istruttore (Cat. C - C1) a tempo indeterminato. Gli interessati potranno inviare le domande di partecipazione entro il 12 gennaio 2020.

I posti messi a concorso saranno così ripartiti:

Funzionari policy regionali , 145 posti di cui: 29 posti riservati al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania;

Funzionari sistemi informativi e tecnologie, 25 posti di cui: 5 posti riservati al personale della Giunta regionale della Campania;

Funzionario Policy regionali - Mediatore per l'inserimento lavorativo dei disabili, 50 posti di cui: 10 posti riservati al personale di ruolo della Giunta regionale;

Funzionario comunicazione ed informazione, 5 posti di cui: 1 riservato al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania;

Istruttore policy regionali – Centri per l'impiego, 316 posti di cui: 63 riservati al personale della Giunta regionale della Campania;

, 316 posti di cui: 63 riservati al personale della Giunta regionale della Campania; Istruttore Sistemi informativi e tecnologie, 100 posti di cui: 20 riservati al personale di ruolo della regionale Campania.

Requisiti e domande di partecipazione

I candidati al ruolo di Funzionario e Istruttore devono essere in possesso della cittadinanza italiana, di un'età pari o superiore ai 18 anni ed essere in possesso, con riferimento a ciascun profilo messo a concorso, di un diploma di laurea specifico (il titolo di studio è indicato nel bando).

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematiche, al sito web regione.campania.it entro le 23:59:59 del 12 gennaio 2020. Nella domanda i candidati devono riportare: nome e cognome, data di nascita e comune di residenza; codice fiscale; dichiarazione in cui si conferma il possesso dei diritti civili e politici; e di non esser stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione.

Prove concorsuali

Le prove concorsuali saranno articolate in una prova preselettiva, una prova scritta e una orale, nel dettaglio:

La prova preselettiva sarà superata da un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso. Tale numero potrà essere superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all’ultimo posto utile in ordine di graduatoria;

sarà superata da un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso. Tale numero potrà essere superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all’ultimo posto utile in ordine di graduatoria; La prova scritta sarà volta alla verifica delle conoscenze teoriche relative alle materie e/o ambiti disciplinari specifici del profilo concorsuale e consiste nella risoluzione di 60 quesiti a risposta multipla;

sarà volta alla verifica delle conoscenze teoriche relative alle materie e/o ambiti disciplinari specifici del profilo concorsuale e consiste nella risoluzione di 60 quesiti a risposta multipla; La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati sulle materie della prova scritta.

Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e di telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro.

Coloro che sono interessati a concorrere per uno dei ruoli messi a concorso sono invitati a consultare la pagina ufficiale della Regione Campania, al fine di conoscere nel dettaglio i requisiti specifici presenti nel bando.