Ferrovie dello Stato italiane e Italo Treni ricercano personale per diverse posizioni lavorative. In particolare Trenitalia ricerca uno specialista di bilancio e uno di segreteria societaria, un esperto nelle attività di analisi e risk assessment e quattro nella sicurezza. Le posizioni aperte per Italo sono per hostess e stewart, macchinisti e ingegneri.

Ferrovie dello Stato: posizioni aperte, requisiti e scadenze

Le assunzioni di Trenitalia riguardano sia il personale di bordo, sia quello di terra.

In particolare i posti disponibili sono i seguenti:

Specialista di bilancio e specialista segreteria societaria : le risorse, che saranno impiegate a Roma, devono possedere una laurea magistrale in Discipline Economiche e si occuperanno delle attività tecnico-operative legate ai processi amministrativo-contabili di Fs. La domanda per candidarsi deve essere inoltrata entro il 15 gennaio.

: le risorse, che saranno impiegate a Roma, devono possedere una laurea magistrale in Discipline Economiche e si occuperanno delle attività tecnico-operative legate ai processi amministrativo-contabili di Fs. La domanda per candidarsi deve essere inoltrata Junior Quantitative Risk Specialist: anche in questo caso la sede lavorativa è Roma mentre la scadenza è fissata al 26 gennaio. Gli aspiranti devono possedere una laurea in discipline quantitative o tecnico-scientifiche.

anche in questo caso la sede lavorativa è Roma mentre la scadenza è fissata al 26 gennaio. Gli aspiranti devono possedere una laurea in discipline quantitative o tecnico-scientifiche. Ict Security Specialist: per candidarsi è necessario un diploma di scuola secondaria di secondo grado (e gradito il possesso di un diploma di laurea) nel settore tecnico/scientifico e bisogna caricare il proprio curriculum entro il 20 gennaio.

Le opportunità lavorative nelle ferrovie di Italo Treni

Sul sito ufficiale di Italo Treni, nella sezione posizioni aperte, è invece possibile candidarsi per le seguenti offerte lavorative:

Hostess e steward : le ferrovie di Italo assumono giovani diplomati a cui è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. Le sedi lavorative sono Roma, Napoli e Milano.

: le ferrovie di Italo assumono giovani diplomati a cui è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. Le sedi lavorative sono Roma, Napoli e Milano. Macchinista : Italo è alla ricerca di ricerca di macchinisti esperti in grado di condurre treni sofisticati e altamente tecnologici. Gli aspiranti, infatti, dovranno possedere una licenza europea di condotta treni in corso di validità ed esperienza di lavoro nello stesso ruolo di almeno un anno. Le sedi del lavoro, anche per questa posizione, sono distribuite presso le ferrovie di Roma, Napoli e Milano.

: Italo è alla ricerca di ricerca di macchinisti esperti in grado di condurre treni sofisticati e altamente tecnologici. Gli aspiranti, infatti, dovranno possedere una licenza europea di condotta treni in corso di validità ed esperienza di lavoro nello stesso ruolo di almeno un anno. Le sedi del lavoro, anche per questa posizione, sono distribuite presso le ferrovie di Roma, Napoli e Milano. Ingegneria tecnica e manutenzione: si ricercano ingegneri con specializzazione ferroviaria per diversi ruoli professionali.

Come candidarsi per entrare nelle ferrovie

Ulteriori informazioni sui requisiti e sulle scadenze di Trenitalia sono disponibili sul sito ufficiale delle Ferrovie dello Stato nella sezione 'Campagne di ricerca'.

Per candidarsi bisogna cliccare sulla posizione d'interesse e poi sulla dicitura 'partecipa' ed inserire il proprio curriculum vitae.

Per partecipare e scoprire tutti i requisiti specifici ed entrare nel team di Italo è necessario collegarsi sul sito ufficiale di Italo Treni nella sezione 'Posizioni aperte'. Una volta individuata la posizione per cui l'aspirante vuole candidarsi basterà cliccare su 'Invia il tuo Cv'.