Selezioni attualmente aperte per un cortometraggio dal titolo Le Rughe, da girare in Calabria e sostenuto anche dalla Fondazione Calabria Film Commission. A tale proposito si cercano varie comparse e figurazioni. Sono poi tuttora in corso le selezioni di attori, attrici e comparse (su Milano e su Roma) per la realizzazione di alcuni video medici di tipo formativo, le cui riprese verranno effettuate a breve nella Capitale e a Milano.

Uno short film

Per la realizzazione dell'interessante cortometraggio dal titolo Le Rughe, con riprese da effettuarsi in Calabria, sono tuttora aperte le selezioni per la ricerca di varie figurazioni e comparse, ambosessi e tutti e tutte maggiorenni.

Il nuovo short film avrà il particolare sostegno anche della Fondazione Calabria Film Commission. A tale proposito, i casting in questione sono già iniziati da qualche tempo e la prossima selezione si svolgerà domenica 19 gennaio presso gli uffici della delegazione comunale di Santa Caterina dello Ionio Marina, in provincia di Catanzaro, dalle ore 10 alle ore 13. Gli interessati a prendere parte a tale selezione possono presentarsi direttamente, muniti di un proprio documento d'identità.

Video formativi

Per realizzare alcuni importanti video su tematiche mediche e di carattere formativo, le cui riprese verranno poi effettuate a Milano e a Roma all'inizio del prossimo mese di febbraio (in date tuttora da definire), sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori, attrici e comparse. Entrando maggiormente nello specifico, la richiesta in questione è orientata innanzitutto verso un attore di età compresa tra 50 e 60 anni, un attore tra 35 e 45 anni e un'attrice di età compresa tra 40 e 50 anni, tutti con precedenti esperienze in ambito recitativo e residenti o, quantomeno, con appoggio su Milano. Si cercano inoltre un'attrice tra 30 e 40 anni, con esperienza recitativa, e due comparse femminili della stessa fascia di età, tutte con residenza o appoggio su Roma. Per i ruoli attoriali è previsto il successivo invio di un copione, tramite posta elettronica, da preparare per le riprese.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare quanto prima i propri dati personali e di contatto, allegando foto e, per attori e attrici, il proprio curriculum artistico - professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingmediciformativi@gmail.com. I soggetti ritenuti interessanti, sulla base di una prima valutazione effettuata a partire dalla documentazione inoltrata per la presentazione della propria candidatura, verranno successivamente contattati e convocati dalla produzione.