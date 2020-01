Ultimi giorni per inviare la propria candidatura per partecipare ad un concorso indetto dall'Aeronautica Militare. In particolare sono disponibili 40 posti per il ruolo di ufficiale in servizio permanente nell’Arma aeronautica. La scadenza per inviare la propria candidatura, da trasemettere esclusivamente in modalità telematica, è fissata per il 7 gennaio 2020.

Concorsi pubblici: i profili richiesti dall'Arma Aeronautica

L'Aeronautica Militare assumerà 40 ufficiali in servizio permanente. Di questi posti, tre sono riservati ai parenti degli ex appartenenti alle Forze armate e di polizia deceduti in servizio.

I ruoli ricercati sono i seguenti:

22 risorse nel profilo speciale dell’ Arma aeronautica.

nel profilo speciale dell’ 13 ufficiali nel Corpo del genio aeronautico. I posti per questa sezione saranno così ripartiti: tre posti per costruzioni aeronautiche. due posti nella sezione elettronica. quattro posti nella sezione infrastrutture ed impianti. un posto nella motorizzazione. due posti per chimici. un posto nella sezione fisica.

nel Corpo del I posti per questa sezione saranno così ripartiti: 5 ufficiali nel ruolo del Corpo di commissariato aeronautico, tre di questi posti sono riservati a coloro che appartengono già all'Arma nel profilo di maresciallo.

Gli aspiranti ufficiali dovranno affrontare due prove scritte (cultura generale e tecnico-professionale), visite attitudinali e psico-fisiche, accertamento delle conoscenze linguistiche (inglese), valutazione dei titoli di merito e una prova orale.

L'esame che accerta la conoscenza della lingua inglese è obbligatorio, mentre è prevista una prova orale facoltativa di lingua straniera che consiste in una conversazione nella lingua indicata (a scelta tra francese, spagnolo e tedesco) ed in una traduzione di un brano scelto dalla commissione.

Aeronautica, requisiti di accesso e scadenze

I candidati al ruolo di ufficiale dell'Aeronautica Militare devono essere in possesso di tutti i requisiti utili per partecipare ai Concorsi Pubblici. Devono, inoltre, aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado (geometra o perito industriale o di maturità scientifica). Tutti i requisiti specifici, invece, sono disponibili sul sito ufficiale del Ministero della Difesa.

La scadenza per inviare la propria candidatura al concorso dell'Aeronautica Militare è fissata per il 7 gennaio 2020 come indicato dal bando ufficiale.

Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati dovranno riportare i propri dati anagrafici, le informazioni riguardanti il possedimento dei requisiti e dei titoli che danno diritto a riserva oppure ad una preferenza in caso di parità di punteggio.