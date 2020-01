La nota compagnia aerea tedesca Lufthansa ha annunciato un maxi piano di reclutamento per oltre 4.500 inserimenti entro il 2020. Le selezioni sono rivolte a giovani diplomati che ricopriranno la qualifica di assistenti di volo e altri profili e saranno inseriti negli aeroporti di Monaco di Baviera, Francoforte, Vienna, Bruxelles e Zurigo.

Come ormai tanti sanno Lufthansa è la principale compagnia aerea tedesca fondata nel 1926 a Berlino. L'azienda nasce dalla fusione delle due compagnie Deutsche Aero Lloyd e Junkers Luftverkher e si occupa del trasporto di passeggeri anche se la struttura del gruppo è suddivisa in cinque rami d'attività: trasporto, logistica, ufficio tecnico, catering e servizi di information technology.

Tuttavia, la compagnia ha una flotta di oltre 300 velivoli raggiunge più di 200 destinazioni. Inoltre, Lufthansa è un gruppo in continua espansione e può vantare un fatturato che si aggira attorno ai 35,579 miliardi di euro. I dipendenti dell'azienda sono 129.494 e, grazie al nuovo piano di reclutamento avviato, il gruppo conta di assumere nuova forza-lavoro da inserire nelle varie sedi in Austria, Germania e Svizzera.

Avviato il maxi piano di reclutamento, 4500 posti di lavoro

Si tratta di un maxi recruiting di oltre 4.500 assunzioni da effettuare entro il 2020.

In particolare, la compagnia ricerca assistenti di volo e altri profili professionali che saranno inseriti in un percorso di formazione molto articolato. Le selezioni, inoltre, riguarderanno anche il personale di terra da inserire nei vari aeroporti per un totale di circa 2.500 unità. Circa 3 mila inserimenti saranno effettuati in Germania, 1.300 assunzioni riguarderanno gli assistenti di volo, di cui 450 saranno formati presso l'hub di Lufthansa di Monaco di Baviera e altri 500 presso la Swiss. Tra le assunzioni anche 300 posti per addetti alle operazioni di terra, 100 lavoratori in somministrazione, 500 giovani e altre 300 unità tra piloti, addetti alla cabina e tecnici.

Lufthansa apre le selezioni per assistenti di volo, i requisiti

Tuttavia, per la posizione di assistenti di volo, la compagnia richiede i seguenti requisiti: età non inferiore ai 18 anni, diploma di maturità, buona capacità visiva, altezza non inferiore a 1,60 cm e non superiore a 1,95 cm, buona conoscenza della lingua tedesca e inglese, possesso del passaporto in corso di validità, assenza di tatuaggi e piercing visivi, buona capacità di nuoto e disponibilità a trasferte e trasferimenti.

Tutti gli interessati a partecipare alle selezioni potranno consultare le posizioni aperte sul portale Lufthansa che ha reso disponibile la piattaforma online per la ricezione delle candidature. Difatti, tutti i giovani che intendono avviare una carriera all'interno del gruppo avranno la possibilità di inviare online il proprio curriculum.