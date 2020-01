Casting aperti, a cura di Cineworld Roma, per la realizzazione di alcuni progetti cinematografici e televisivi con riprese nella capitale. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni correlate al Calabria Cinema Casting Tour per numerose produzioni.

Cineworld Roma

Sono in corso numerose selezioni a cura di Cineworld Roma. Tra queste segnaliamo innanzitutto la ricerca, per prova costume (retribuita) venerdì 10 e successive riprese da effettuarsi il 17 gennaio, di un uomo con capelli bianchi e baffi, alquanto 'sveglio', per la realizzazione di uno spot.

Per proporsi occorre inviare tramite WhatsApp alcune fotografie recenti allo 346/6066646. Allo stesso numero telefonico devono fare riferimento quanti sono interessati a candidarsi come figuranti con automobile (si precisa che non deve trattarsi di utilitaria o di auto di colore grigio, bianco o rosso) per riprese da effettuarsi nella Capitale il prossimo 14 gennaio. In tal caso, sempre tramite WhatsApp, è necessario inviare alcune foto con l'auto o, quantomeno, indicare modello, anno e colore. Per un importante progetto televisivo si cercano inoltre motorini e moto con immatricolazione entro il 2008.

In questo caso, gli interessati possono inviare recapiti telefonici e fotografie allo 338/4077856 o far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: ''laurabossa@cineworldroma.com''. Infine, Cineworld Roma cerca per una scena da girare a Roma venerdì 10 gennaio e in ulteriori giornate sino alla fine del prossimo mese di febbraio, una donna dai capelli neri lisci e alquanto lunghi (fino al seno), di statura non superiore a 1, 66 e di taglia massima 42. La candidata deve essere in grado di guidare una vespa di tipo moderno (automatica). Le interessate in questo caso devono inviare fotografie, dati e misure, tramite WhatsApp, al seguente numero telefonico: 392/6724326.

Calabria Cinema Casting Tour

Per la realizzazione di future produzioni di carattere cinematografico e televisivo, nell'ambito della Calabria, sono in corso le selezioni per la ricerca soprattutto di comparse.

L'iniziativa (finalizzata alla creazione di un apposito database) è stata ideata dall'associazione Hidalgo a.p.s. (professionisti del cinema in Calabria), con sede a Cosenza, ed è patrocinata dalla Fondazione Calabria Film Commission e sostenuta da Rete Cinema Calabria e da altre istituzioni. I prossimi casting di questo mese di gennaio, a cui gli interessati possono presentarsi direttamente, si terranno rispettivamente il 10 a Cosenza, presso l'associazione Hidalgo (ore 9 -18), l'11 a Scalea, all'Hotel Santa Caterina (ore 9:30 - 18), il 18 a Tropea, presso LABOART (ore 9:30 - 18), il 19 a Cittanova, presso la Scuola di Recitazione (ore 9:30 -18), il 22 a Cariati, presso il Teatro Comunale (ore 9:30 - 18), il 23 a Rende, presso UNICAL (ore,9:30 -18), il 25 a Catanzaro, presso Confartigianato (ore 9 -18), il 31 a Crotone, presso Confartigianato (ore 9 -18).